Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

A maioria das mulheres calça errado: o alerta sobre saúde que ninguém mencionou

Sociedade » Curiosidades

A maioria das mulheres utiliza calçados com tamanhos incorretos devido a falhas nos sistemas de padronização industrial. Uma análise anatômica realizada com mais de cem mulheres revelou que as medidas reais dos pés raramente coincidem com as numerações indicadas nos sapatos, principalmente porque a indústria ignora a variação de largura e as diferenças étnicas.

Туфли
Photo: unsplash.com by Konstantin Shmatov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Туфли

O estudo indica que a dependência excessiva do comprimento do pé, em detrimento da largura e do volume, força a maioria das consumidoras a adaptar-se a moldes que não correspondem à sua anatomia. Os resultados sugerem a urgência de implementar padrões de largura (largura do pé) para evitar problemas de saúde.

A pesquisa foi conduzida por especialistas da Universidade Tecnológica Real de Melbourne com 107 mulheres, entre 18 e 54 anos, abrangendo 10 grupos étnicos. Para garantir a precisão dos dados, foram selecionadas participantes sem patologias que pudessem alterar a morfologia dos pés. Os pesquisadores utilizaram fitas métricas e o dispositivo de Brannock para medir o comprimento do pé, do arco, a largura e a circunferência na região das articulações metatarsofalangeanas.

Para a comparação, os dados foram convertidos via padrão ISO para as escalas europeia, americana e britânica, baseando o tamanho final no pé de maior dimensão da participante.

O problema central reside no método de fabricação: os sapatos são criados a partir de uma fôrma base, e os demais tamanhos são gerados por escala aritmética simples. Esse processo ignora que as proporções do pé variam significativamente conforme o gênero e a etnia. Além disso, não existe um padrão global único. Enquanto os sistemas métrico, chinês e japonês utilizam intervalos de 5 mm entre os tamanhos, o europeu usa 6,67 mm e o americano/britânico 8,47 mm, o que torna a conversão direta imprecisa.

As medições revelaram que a assimetria é a norma: em 93 das 107 mulheres, os pés esquerdo e direito diferiam em comprimento (média de 2,6 mm) e volume (média de 6,3 mm). A discrepância entre a medida real e o calçado escolhido foi alta: 72% das participantes usavam tamanhos incorretos no sistema americano e 65% no europeu. Na maioria desses casos, as mulheres optavam por números maiores do que a sua medida real.

A análise mostrou que a variação de largura dentro de um mesmo número é tão ampla que seriam necessários de seis a sete intervalos adicionais de largura para cobrir a diversidade real dos pés. Cerca de 68% das voluntárias relataram dificuldades recorrentes para encontrar calçados adequados.

O uso prolongado de sapatos inadequados compromete a fisiologia do pé. Os pesquisadores alertam para o risco de desenvolvimento de neuromas, deformações ósseas e articulares, além de danos às unhas. Outras consequências incluem a má circulação sanguínea, surgimento de calos e fadiga precoce dos membros inferiores.

O estudo, publicado no International Journal of Fashion Design, Technology and Education, conclui que a padronização da largura é indispensável para a saúde do consumidor. No entanto, como a amostra foi coletada exclusivamente na Austrália, os pesquisadores ressaltam que é necessária a verificação dos dados em outras populações para confirmar se a conclusão é universal.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Resíduos de TNT de submarino da 1ª Guerra contaminam vida marinha após 100 anos
Ciência
Resíduos de TNT de submarino da 1ª Guerra contaminam vida marinha após 100 anos
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Animais
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Sonoridade do Porsche Mission S sugere motor flat-eight inédito em série
Carros
Sonoridade do Porsche Mission S sugere motor flat-eight inédito em série
Mais populares
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade

A navegação insere pontos de carga automaticamente e prepara a bateria, uma função que depende de internet e não existe na versão base.

Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco
Jeans 2027: densidade do tecido substitui elasticidade
Novo caminho de Bruxelas: sem moratória para novos campos no Ártico Ksenia Semenova O que o permafrost revela: segredos da era dos mamutes na Sibéria Polina Petrova Buscando controle no Ártico: a UE esbarra na dependência russa e chinesa Evgenia Rumyantseva
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem
Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem
últimos materiais
Comportamento incomum: a surpreendente lógica do isolamento dos pássaros-chifre
A maioria das mulheres calça errado: o alerta sobre saúde que ninguém mencionou
Ex-diretor do fundo Master detalha pagamento de comissões em aportes de previdência
Veículos Rivian transformam sua pilotagem: o que vem a seguir?
Insetos do Jurássico emitiam ultrassom para escapar de predadores
Brad, o cão surdo de Houston que encontrou lar por meio de comunicação visual
Porsche Cayenne Turbo redefine a performance: a eletricidade substitui o ronco do V8
Como as crianças aprendem a falar: novo banco de dados rastreia a evolução da linguagem
Resíduos de TNT de submarino da 1ª Guerra contaminam vida marinha após 100 anos
Honda abandona série 0 elétrica e aposta em 15 híbridos até 2030 nos EUA
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.