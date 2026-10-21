A maioria das mulheres calça errado: o alerta sobre saúde que ninguém mencionou

A maioria das mulheres utiliza calçados com tamanhos incorretos devido a falhas nos sistemas de padronização industrial. Uma análise anatômica realizada com mais de cem mulheres revelou que as medidas reais dos pés raramente coincidem com as numerações indicadas nos sapatos, principalmente porque a indústria ignora a variação de largura e as diferenças étnicas.

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O estudo indica que a dependência excessiva do comprimento do pé, em detrimento da largura e do volume, força a maioria das consumidoras a adaptar-se a moldes que não correspondem à sua anatomia. Os resultados sugerem a urgência de implementar padrões de largura (largura do pé) para evitar problemas de saúde.

A pesquisa foi conduzida por especialistas da Universidade Tecnológica Real de Melbourne com 107 mulheres, entre 18 e 54 anos, abrangendo 10 grupos étnicos. Para garantir a precisão dos dados, foram selecionadas participantes sem patologias que pudessem alterar a morfologia dos pés. Os pesquisadores utilizaram fitas métricas e o dispositivo de Brannock para medir o comprimento do pé, do arco, a largura e a circunferência na região das articulações metatarsofalangeanas.

Para a comparação, os dados foram convertidos via padrão ISO para as escalas europeia, americana e britânica, baseando o tamanho final no pé de maior dimensão da participante.

O problema central reside no método de fabricação: os sapatos são criados a partir de uma fôrma base, e os demais tamanhos são gerados por escala aritmética simples. Esse processo ignora que as proporções do pé variam significativamente conforme o gênero e a etnia. Além disso, não existe um padrão global único. Enquanto os sistemas métrico, chinês e japonês utilizam intervalos de 5 mm entre os tamanhos, o europeu usa 6,67 mm e o americano/britânico 8,47 mm, o que torna a conversão direta imprecisa.

As medições revelaram que a assimetria é a norma: em 93 das 107 mulheres, os pés esquerdo e direito diferiam em comprimento (média de 2,6 mm) e volume (média de 6,3 mm). A discrepância entre a medida real e o calçado escolhido foi alta: 72% das participantes usavam tamanhos incorretos no sistema americano e 65% no europeu. Na maioria desses casos, as mulheres optavam por números maiores do que a sua medida real.

A análise mostrou que a variação de largura dentro de um mesmo número é tão ampla que seriam necessários de seis a sete intervalos adicionais de largura para cobrir a diversidade real dos pés. Cerca de 68% das voluntárias relataram dificuldades recorrentes para encontrar calçados adequados.

O uso prolongado de sapatos inadequados compromete a fisiologia do pé. Os pesquisadores alertam para o risco de desenvolvimento de neuromas, deformações ósseas e articulares, além de danos às unhas. Outras consequências incluem a má circulação sanguínea, surgimento de calos e fadiga precoce dos membros inferiores.

O estudo, publicado no International Journal of Fashion Design, Technology and Education, conclui que a padronização da largura é indispensável para a saúde do consumidor. No entanto, como a amostra foi coletada exclusivamente na Austrália, os pesquisadores ressaltam que é necessária a verificação dos dados em outras populações para confirmar se a conclusão é universal.