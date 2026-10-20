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Cobra-marinha: a toxina mais mortal do planeta e seu papel na cadeia alimentar

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Embora a evolução dos elapídeos marinhos tenha sido impulsionada por uma pressão seletiva extrema, a capacidade mais notável dessas répteis não reside apenas em sua letalidade, mas na eficiência letal de seu veneno. Os peçonhentos marinhos apresentam uma toxicidade que, em diversas espécies, supera significativamente a de outras serpentes famosas, como as cobras. Essa característica não é um acidente biológico, mas uma adaptação funcional específica ao ambiente aquático e ao tipo de presa.

морская змея
Photo: Wikimedia Commons by Elias Levy is licensed under Public domain
морская змея

A observação central é que a potência do veneno varia conforme a necessidade ecológica de imobilizar presas em meio à vegetação aquática densa. Para ilustrar a escala, o veneno da cobra-marinha de Belcher (Aipysurus duboisii) é considerado o terceiro mais potente do mundo entre as serpentes. Já o veneno da Pelamis platurus é várias vezes mais tóxico que o da cobra filipinense, e o toxina da Enhydrina schistosa excede a potência do veneno das cobras em quatro a oito vezes.

Essa concentração extrema serve a um propósito mecânico preciso: a neutralização rápida de presas de sangue frio, como os peixes. Diferente de presas de sangue quente, peixes possuem menor sensibilidade a certos neurotoxinas. Para evitar que a presa escape para labirintos de coral ou aglomerados de algas, o veneno precisa agir como um bloqueador neuromuscular imediato. Quimicamente, trata-se de um neurotoxina puro que interrompe a transmissão de sinais dos nervos para os músculos, resultando em paralisia rápida.

Limitações anatômicas e comportamento

Apesar da potência letal, o risco para humanos é limitado por restrições físicas e comportamentais. A anatomia dos elapídeos marinhos impede um ataque eficaz contra a pele humana. Diferente das vipers, que possuem presas retráteis e robustas, as cobras marinhos apresentam presas curtas e fixas. É difícil perfurar a epiderme grossa de pernas ou braços; o envenenamento só ocorre se a mordida atingir dobras finas de pele, como entre os dedos.

Além da limitação física, a eficiência da mordida é baixa. Dados indicam que até 80% das mordidas resultam em "mordidas secas", sem injeção de veneno. Como a regeneração do veneno leva cerca de 24 horas, a serpente preserva esse recurso caro metabolicamente, atacando apenas quando a probabilidade de sucesso é alta.

O comportamento geral dessas espécies é avesso a confrontos. Pescadores no Sudeste Asiático frequentemente removem cobras marinhos de suas redes com as mãos desprotegidas, sem sofrer ataques. No entanto, a estatística global é enganosa. Embora os ataques de tubarones causem 5 a 10 mortes documentadas anualmente, o número real de óbitos por cobras marinhos em regiões pesqueiras remotas pode ser substancialmente maior. Estudos em Índia e Bangladesh mostram que mordidas entre pescadores não são raras, e a taxa de letalidade pode exceder 50% na ausência de atendimento médico rápido.

Variação evolutiva

A generalização de que todas as cobras marinhos são hiper-potentes ignora variações importantes na dieta e na evolução. O caso da Aipysurus eydouxii demonstra como a mudança alimentar pode reverter a seleção de traços letais. Essa espécie evoluiu para alimentar-se exclusivamente de ovos de peixe. Como ovos não fogem, a pressão seletiva para manter um veneno paralisante instantâneo desapareceu. Consequentemente, o aparato de veneno degenerou e a toxicidade diminuiu drasticamente, eliminando um custo energético desnecessário para a sobrevivência do animal.

Existe, contudo, uma exceção comportamental significativa: a Enhydrina schistosa. Diferente das espécies mais pacíficas, essa cobra é reativa a estímulos. Ela habita águas rasas e turvas em deltas de rios, locais de alta interação com atividades humanas. Essa proximidade e sua disposição agressiva a tornam responsável por quase 90% das mortes atribuídas a mordidas de cobras marinhos.

Em síntese, a potência do veneno das cobras marinhos não é um atributo universal, mas uma ferramenta adaptativa moldada pela interação entre o ambiente aquático, o tipo de presa e a eficiência energética. A letalidade extrema existe onde a necessidade de imobilização é crítica, mas pode ser descartada quando a ecologia muda, revelando a flexibilidade evolutiva dessas espécies.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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