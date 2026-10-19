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Justiça do Trabalho condena empregador a pagar R$ 65 mil a mulher submetida a trabalho análogo à escravidão por 57 anos

Sociedade » Incidentes

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou o pagamento de uma indenização no valor de R$ 65 mil a uma mulher que trabalhou por 57 anos em condições análogas às de escravo. De acordo com a decisão judicial, a trabalhadora foi submetida a tais condições no período compreendido entre 1968 e 2025.

Решение суда
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Решение суда

O reconhecimento do vínculo e da natureza do trabalho ocorreu após a análise dos fatos pelos julgadores, que concluíram que a prestação de serviços domésticos durante as últimas seis décadas ocorreu sem a contraprestação salarial devida, configurando a exploração prevista em lei. A mulher afirmou que nunca teve a CTPS assinada nem recebeu salários, férias, 13º salários ou depósitos de FGTS. Em troca, recebia apenas moradia e alimentação. e acordo com o processo, ela também foi privada de estudar, de construir uma vida própria e de exercer livremente escolhas pessoais, permanecendo por mais de cinco décadas em situação de dependência e submissão aos empregadores.

Com a decisão, foi estabelecido o dever de pagamento dos direitos trabalhistas e indenizatórios acumulados, visando a reparação pelo tempo em que a mulher permaneceu sob regime de servidão.

Para comprovar o dano existencial na Justiça do Trabalho, o trabalhador precisa apresentar provas que demonstrem que a conduta da empresa causou uma alteração prejudicial e profunda na sua rotina, impedindo-o de conviver socialmente ou de seguir seus planos pessoais. 
 
Diferente do dano moral (que muitas vezes é presumido pela gravidade do fato), o dano existencial exige a demonstração objetiva de que a vida fora do trabalho foi anulada.
 

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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