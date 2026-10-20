O bizarro predador que enganou paleontólogos: a revelação biomecânica mudou toda a história

Nas florestas da América do Norte, ao fim do período Cretáceo, caminhava um animal de doze quilogramas com um bico curto e uma crista óssea na cabeça. O Infernogallus jamesi - apelidado de "frango do inferno" — pertence aos oviraptorossauros, um grupo que, por décadas, transitou entre as interpretações de predadores onívoros ou a antiga e equivocada fama de "ladrões de ovos". No entanto, a anatomia de seu crânio sugere que ele não caçava presas, nem roubava ninhos, mas operava como uma ferramenta de precisão botânica.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Яркая окаменелость древнего кита

A mecânica do movimento

A chave para entender o comportamento do I. jamesi não está na força, mas na direção do movimento. Gregory Funston, da Universidade Estadual de Nova York, e sua equipe analisaram a biomecânica da cabeça do dinossauro e descobriram algo incomum entre os terópodes: enquanto a maioria desses animais possuía mandíbulas feitas para o impacto vertical e a trituração, o "frango do inferno" tinha uma articulação que permitia movimentos intensos de vaivém, para frente e para trás.

Essa mobilidade horizontal vinha acompanhada de uma fraqueza: a força de mordida vertical era surpreendentemente baixa. Somando-se a isso superfícies de mastigação rugosas no bico e uma língua musculosa, a conclusão afasta a ideia de um caçador. O animal não possuía dentes nem gastrolitos (pedras no estômago para processar fibras), o que o impedia de digerir caules rígidos. Além disso, a pressão insuficiente de suas mandíbulas tornava impossível quebrar sementes ou nozes duras.

A estratégia da polpa

Essa anatomia restringia o I. jamesi a um nicho ecológico muito específico nas florestas da formação Hell Creek: os frutos carnosos de plantas angiospermas. O dinossauro atuava como um filtro natural. Em vez de tentar romper a casca das sementes, ele usava o movimento de deslize da mandíbula para separar a polpa suculenta do núcleo rígido, descartando a parte dura.

Essa estratégia encontra um paralelo moderno no papagaio-águia da Nova Guiné. Enquanto a maioria dos papagaios se especializa em quebrar sementes, essa espécie prefere a polpa. A anatomia comparada indica que o I. jamesi seguia a mesma lógica, transformando a boca em um dispositivo de extração de polpa.

Coevolução botânica

A especialização do I. jamesi não ocorreu ao acaso, mas em sincronia com a flora. A família Caenagnathidae surgiu entre 100 e 120 milhões de anos atrás, período em que as plantas com flores começaram a produzir frutos carnosos em massa. O auge dessa especialização ocorreu há cerca de 80 milhões de anos, coincidindo com a diversificação e o aumento do tamanho dos frutos no mundo vegetal.

Mais do que uma simples adaptação, a evolução do I. jamesi caminhou lado a lado com a botânica. Ele não era um predador oportunista, mas um consumidor especializado cujo aparato mandibular foi moldado pela disponibilidade de um tipo específico de alimento, integrando-se a um ecossistema onde a sobrevivência dependia da habilidade de processar a doçura dos frutos da era pré-histórica.