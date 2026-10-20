Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Justiça do Trabalho condena empregador a pagar R$ 65 mil a mulher submetida a trabalho análogo à escravidão por 57 anos
A nova era das bolsas: o peso da funcionalidade sobre a estética
Clematis Purpurea Plena Elegans floresce por três meses consecutivos em suportes de até 4 metros
PF deflagra Operação Backbone contra monopólio de internet do Comando Vermelho no Rio
Bruschetta napolitana com mexilhões e açafrão: receita rápida
Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco
Comparar o desenvolvimento na puberdade: o que é normal e quando procurar um médico
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
Minerais críticos e estratégicos concentram 57% dos empregos da indústria extrativa no Brasil

O bizarro predador que enganou paleontólogos: a revelação biomecânica mudou toda a história

Sociedade » Curiosidades

Nas florestas da América do Norte, ao fim do período Cretáceo, caminhava um animal de doze quilogramas com um bico curto e uma crista óssea na cabeça. O Infernogallus jamesi - apelidado de "frango do inferno" — pertence aos oviraptorossauros, um grupo que, por décadas, transitou entre as interpretações de predadores onívoros ou a antiga e equivocada fama de "ladrões de ovos". No entanto, a anatomia de seu crânio sugere que ele não caçava presas, nem roubava ninhos, mas operava como uma ferramenta de precisão botânica.

Яркая окаменелость древнего кита
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Яркая окаменелость древнего кита

A mecânica do movimento

A chave para entender o comportamento do I. jamesi não está na força, mas na direção do movimento. Gregory Funston, da Universidade Estadual de Nova York, e sua equipe analisaram a biomecânica da cabeça do dinossauro e descobriram algo incomum entre os terópodes: enquanto a maioria desses animais possuía mandíbulas feitas para o impacto vertical e a trituração, o "frango do inferno" tinha uma articulação que permitia movimentos intensos de vaivém, para frente e para trás.

Essa mobilidade horizontal vinha acompanhada de uma fraqueza: a força de mordida vertical era surpreendentemente baixa. Somando-se a isso superfícies de mastigação rugosas no bico e uma língua musculosa, a conclusão afasta a ideia de um caçador. O animal não possuía dentes nem gastrolitos (pedras no estômago para processar fibras), o que o impedia de digerir caules rígidos. Além disso, a pressão insuficiente de suas mandíbulas tornava impossível quebrar sementes ou nozes duras.

A estratégia da polpa

Essa anatomia restringia o I. jamesi a um nicho ecológico muito específico nas florestas da formação Hell Creek: os frutos carnosos de plantas angiospermas. O dinossauro atuava como um filtro natural. Em vez de tentar romper a casca das sementes, ele usava o movimento de deslize da mandíbula para separar a polpa suculenta do núcleo rígido, descartando a parte dura.

Essa estratégia encontra um paralelo moderno no papagaio-águia da Nova Guiné. Enquanto a maioria dos papagaios se especializa em quebrar sementes, essa espécie prefere a polpa. A anatomia comparada indica que o I. jamesi seguia a mesma lógica, transformando a boca em um dispositivo de extração de polpa.

Coevolução botânica

A especialização do I. jamesi não ocorreu ao acaso, mas em sincronia com a flora. A família Caenagnathidae surgiu entre 100 e 120 milhões de anos atrás, período em que as plantas com flores começaram a produzir frutos carnosos em massa. O auge dessa especialização ocorreu há cerca de 80 milhões de anos, coincidindo com a diversificação e o aumento do tamanho dos frutos no mundo vegetal.

Mais do que uma simples adaptação, a evolução do I. jamesi caminhou lado a lado com a botânica. Ele não era um predador oportunista, mas um consumidor especializado cujo aparato mandibular foi moldado pela disponibilidade de um tipo específico de alimento, integrando-se a um ecossistema onde a sobrevivência dependia da habilidade de processar a doçura dos frutos da era pré-histórica.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia
Economia
Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia
Schupfnudeln: técnica de modelar com a palma e mistura rápida evitam massa pegajosa
Receitas e Culinária
Schupfnudeln: técnica de modelar com a palma e mistura rápida evitam massa pegajosa
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Ferrari cria 296 GT Modificata para quem ignora regulamentos de corrida
Vermelho rubi e coral para peles maduras: neutralização de veias e aparência firme
Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia Dmitriy Sokolov Jovens portugueses abandonam partidos tradicionais: as causas da rutura eleitoral sem retorno Polina Petrova Alemanha afirma fim de reservas militares para Ucrânia Petr Ermilin
XC60 e XC90 da Volvo agora superam 110 km de autonomia apenas no modo elétrico
Como escolher jeans que alongam a silhueta: geometria do corte e continuidade vertical
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio
últimos materiais
Justiça do Trabalho condena empregador a pagar R$ 65 mil a mulher submetida a trabalho análogo à escravidão por 57 anos
A nova era das bolsas: o peso da funcionalidade sobre a estética
O bizarro predador que enganou paleontólogos: a revelação biomecânica mudou toda a história
Clematis Purpurea Plena Elegans floresce por três meses consecutivos em suportes de até 4 metros
PF deflagra Operação Backbone contra monopólio de internet do Comando Vermelho no Rio
Bruschetta napolitana com mexilhões e açafrão: receita rápida
Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco
Comparar o desenvolvimento na puberdade: o que é normal e quando procurar um médico
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
Minerais críticos e estratégicos concentram 57% dos empregos da indústria extrativa no Brasil
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.