Pará registra 922 focos ativos de incêndio e lidera estatísticas de queimadas no Brasil

O estado do Pará consolidou-se como o epicentro dos incêndios florestais no Brasil, registrando atualmente 922 focos ativos, segundo dados da plataforma Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A concentração do fogo no oeste paraense resultou em uma deterioração física imediata da qualidade do ar, com impactos severos na saúde respiratória da população local.

Photo: DVIDS by Petty Officer 1st Class James Foehl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Языки пламени выталкивают воду из пожарного шланга обратно

O dado mais crítico observa-se em Santarém, no oeste do Pará, onde o índice de qualidade do ar atingiu 260, classificado como "muito insalubre" pela plataforma IQAir. A medição física revela a presença de 185 microgramas por metro cúbico de material particulado fino. Para dimensão do impacto, a legislação brasileira estabelece como limite seguro a média de 32 microgramas por metro cúbico ao longo de um dia; ou seja, a concentração atual em Santarém supera em quase seis vezes o teto normativo.

A situação no estado vizinho, o Amazonas, apresenta uma dinâmica diferente. Embora tenha registrado mais de mil pontos de fogo no decorrer do mês, o estado conta agora com 90 focos ativos. No entanto, a persistência da poluição atmosférica mantém a capital, Manaus, em estado de alerta, com um índice de 153, classificado como insalubre.

Diante da escala do evento, a resposta logística foi ampliada. O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, confirmou a instalação de um Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas em Manaus e a mobilização de 16 aeronaves para o combate direto ao fogo, incluindo cinco novas unidades adaptadas recentemente.

No campo da assistência humanitária e financeira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) destinou R$ 14 milhões ao governo do Amazonas para a gestão da emergência. Complementarmente, está prevista para terça-feira (20) a implantação de uma base da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), visando mitigar os danos físicos causados pela inalação de material particulado nas áreas mais afetadas.