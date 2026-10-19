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Pará registra 922 focos ativos de incêndio e lidera estatísticas de queimadas no Brasil

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O estado do Pará consolidou-se como o epicentro dos incêndios florestais no Brasil, registrando atualmente 922 focos ativos, segundo dados da plataforma Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A concentração do fogo no oeste paraense resultou em uma deterioração física imediata da qualidade do ar, com impactos severos na saúde respiratória da população local.

Языки пламени выталкивают воду из пожарного шланга обратно
Photo: DVIDS by Petty Officer 1st Class James Foehl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Языки пламени выталкивают воду из пожарного шланга обратно

O dado mais crítico observa-se em Santarém, no oeste do Pará, onde o índice de qualidade do ar atingiu 260, classificado como "muito insalubre" pela plataforma IQAir. A medição física revela a presença de 185 microgramas por metro cúbico de material particulado fino. Para dimensão do impacto, a legislação brasileira estabelece como limite seguro a média de 32 microgramas por metro cúbico ao longo de um dia; ou seja, a concentração atual em Santarém supera em quase seis vezes o teto normativo.

A situação no estado vizinho, o Amazonas, apresenta uma dinâmica diferente. Embora tenha registrado mais de mil pontos de fogo no decorrer do mês, o estado conta agora com 90 focos ativos. No entanto, a persistência da poluição atmosférica mantém a capital, Manaus, em estado de alerta, com um índice de 153, classificado como insalubre.

Diante da escala do evento, a resposta logística foi ampliada. O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, confirmou a instalação de um Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas em Manaus e a mobilização de 16 aeronaves para o combate direto ao fogo, incluindo cinco novas unidades adaptadas recentemente.

No campo da assistência humanitária e financeira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) destinou R$ 14 milhões ao governo do Amazonas para a gestão da emergência. Complementarmente, está prevista para terça-feira (20) a implantação de uma base da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), visando mitigar os danos físicos causados pela inalação de material particulado nas áreas mais afetadas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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