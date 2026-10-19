Cogumelos com radiação 10 vezes acima do limite são apreendidos em aeroporto russo

Um homem de 32 anos, cidadão estrangeiro, teve 31 kg de cogumelos brancos secos apreendidos na bagagem no Aeroporto de Domodedovo, enquanto se preparava para embarcar com destino ao Uzbequistão. O lote, de fabricação russa, apresentava níveis de radiação dez vezes superiores ao fundo natural.
A detecção ocorreu por meio do sistema estacionário "Yantar", na área de triagem de bagagens. Uma análise posterior, realizada com um radiômetro-espectrômetro portátil, identificou a presença do radionuclídeo césio-137. De acordo com a Receita Federal da Rússia, os cogumelos estavam em embalagens de fábrica.
Por decisão da Rospotrebnadzor, os produtos foram classificados como resíduos radioativos e destinados ao aterro sanitário especializado, o que impede qualquer tentativa de reprocessamento ou consumo humano.
A empresa fabricante sofreu a suspensão imediata da declaração de conformidade da União Econômica Eurasiática (UEAE), interrompendo a produção e a comercialização do produto. A companhia recebeu a obrigatoriedade de implementar um programa para prevenir danos à saúde dos consumidores.
O especialista em saúde pública Pavel Ershov explica que a presença de césio-137 em alimentos indica a contaminação direta do solo ou da matéria-prima, já que esse isótopo é resultado de decaimento nuclear. A ingestão desses produtos gera o risco de irradiação interna, tornando essencial o controle sanitário rigoroso e a retirada imediata de lotes contaminados das redes de venda.
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Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.