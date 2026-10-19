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O combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado transnacional exige o reforço da cooperação internacional, defendem o promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya, e o Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo. A convergência de visões sublinha a necessidade de uma resposta coordenada contra redes criminosas que operam além-fronteiras e utilizam rotas estratégicas para a distribuição global de estupefacientes.

Кетамин
Photo: commons.wikimedia.org by Coaster420, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Lincoln Gakiya, investigador do Grupo de Actuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) no Brasil, alertou para a dimensão do Primeiro Comando da Capital (PCC). Descrito como uma "grande multinacional do crime", o PCC opera com uma estrutura sofisticada e compartimentada, possuindo sectores financeiros, jurídicos e de controlo prisional, o que dificulta a acção das autoridades.

A rede logística e o impacto global

Segundo o investigador, a rede de abastecimento de cocaína do PCC tem origem em países sul-americanos, especificamente na Bolívia, Colômbia e Peru. A droga é posteriormente escoada para mercados na Ásia e Europa, utilizando a África Austral como ponto de trânsito.

Gakiya destacou a rentabilidade extrema do negócio, que impulsiona a expansão destas redes:

  • Custo de aquisição: Cerca de mil dólares norte-americanos por quilograma na América do Sul.
  • Valor na Europa: Entre 30 mil e 35 mil euros por quilograma.
  • Valor na Austrália e Nova Zelândia: Até 150 mil dólares norte-americanos por quilograma.

O promotor alertou ainda que o narcotráfico agrava problemas sociais em Moçambique, afectando particularmente famílias e jovens.

Desafios institucionais e segurança no Brasil

O cenário brasileiro é marcado pela existência de aproximadamente 88 facções criminosas, com destaque para o PCC (criado em 1993) e o Comando Vermelho (fundado em 1979). Gakiya recordou que, em 2006, a tentativa de isolar as lideranças do PCC em prisões de São Paulo resultou numa onda de violência extrema, com ataques a órgãos públicos, escolas e a queima de autocarros, causando quase 500 mortos.

Outro ponto de preocupação levantado foi a actuação do Exército do Povo Paraguaio (EPP), classificado como uma organização narcoterrorista que fornece treino para operações contra o Estado brasileiro.

Pressão no sistema penitenciário

O investigador apresentou dados que evidenciam a pressão sobre o sistema prisional brasileiro, que conta com cerca de 727 mil reclusos. O Estado de São Paulo concentra a maior parte desta população, com 230 mil presos, o que representa aproximadamente 40% do total nacional.

Face ao aumento de 18% no consumo global de drogas, segundo dados das Nações Unidas citados por Gakiya, a cooperação internacional torna-se a ferramenta essencial para enfrentar a capacidade operacional de organizações que conseguem, por exemplo, controlar operações no Paraguai a partir da Bolívia através de dispositivos móveis.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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