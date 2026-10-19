Polícia de Moçambique investiga assassinato de líderes muçulmanos em aldeia de Angoche

Dois líderes religiosos muçulmanos são assassinados em Angoche

Dois líderes religiosos muçulmanos foram brutalmente assassinados no último sábado na aldeia de Napruma, distrito de Angoche, no litoral da província de Nampula. O crime teria ocorrido após as vítimas recusarem contribuir financeiramente para a realização de uma cerimónia tradicional.

Motivação e contexto do conflito

Segundo informações apuradas, o incidente teve origem na decisão de um grupo de moradores de Napruma de contratar um médico tradicional. O objetivo seria reforçar a "luta espiritual" contra males que estariam a afetar a comunidade, baseando-se na crença local de que mortes ou enriquecimentos súbitos estariam ligados a práticas obscurantistas.

A violência eclodiu quando um grupo de muçulmanos monoteístas recusou participar na angariação de fundos para pagar os serviços do médico tradicional, alegando que tal prática é incompatível com os princípios da sua fé. Esta recusa resultou em agressões físicas que levaram à morte dos dois cidadãos.

Detalhes da violência e danos materiais

Relatos indicam que o corpo de uma das vítimas, um estudioso islâmico, permaneceu ao ar livre durante várias horas antes de ser lançado numa fossa séptica. Houve uma tentativa frustrada de fiéis da aldeia vizinha de Luazi de transportarem o corpo para procederem ao sepultamento religioso islâmico.

Além dos homicídios, registaram-se as seguintes ocorrências:

Ataque a infraestruturas: Uma mesquita foi incendiada.

Uma mesquita foi incendiada. Deslocamento de pessoas: Fiéis e as suas famílias refugiaram-se em localidades vizinhas por medo de novos ataques.

Fiéis e as suas famílias refugiaram-se em localidades vizinhas por medo de novos ataques. Perdas materiais: Uma vaca pertencente ao irmão de um dos líderes mortos foi abatida e a carne distribuída entre moradores.

Resposta das autoridades

A Polícia da República de Moçambique (PRM) de Angoche foi destacada para o local, porém, os principais autores dos ataques conseguiram fugir.