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O gesto automático de comer do prato da criança: a culpa ou a fome?

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Às vezes, o que acontece ao final de um jantar em família é simples e automático: a colher se levanta, o pedaço de carne que sobrou no prato da criança vai para a boca do adulto e, só alguns minutos depois, o estômago percebe que já está satisfeito. Não houve fome, não houve desejo consciente de comer mais. Houve apenas um gesto, repetido tantas vezes que virou hábito. Para a bioquímica e especialista em comportamento alimentar Anna Divinskaya, esse "acabamento do prato alheio" é um dos fatores silenciosos, mas persistentes, que influenciam o peso e a relação do adulto com a comida.

Завтрак в постель
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Завтрак в постель

A raiz desse gesto não está necessariamente na biologia, mas na memória histórica. Para gerações que viveram escassez, fome ou prateleiras vazias, jogar fora comida não era desperdício: era uma ameaça à sobrevivência. Esse tabu se transmitiu, mas mudou de forma. Hoje, o adulto muitas vezes não come o resto porque tem fome, e sim porque a comida é vista como um recurso familiar que não pode ser "perdido". O prato da criança, que deveria ser o espaço individual dela, mentalmente se transforma em parte de um estoque comum que precisa ser "liquidado".

O que mostram os dados

Estudos reforçam a ligação entre a hábito de limpar o prato (conhecido como *plate-clearing*) e um peso corporal mais elevado. Pesquisadores da Universidade de Liverpool, como Freya Shin, Charlotte Hardman e Eric Robinson, observaram que pessoas que regularmente comem tudo o que está no prato, independentemente de já terem sentido saciedade, tendem a pesar mais do que aquelas que se guiam pelos sinais internos do corpo. Um dos principais fatores na formação dessa inclinação, ainda na infância, é a insistência dos pais para que a criança "limpe o prato".

Nesse mecanismo, a culpa desempenha um papel central. Em uma das pesquisas citadas, 77% dos participantes que admitiram comer após a saciedade o justificaram pelo medo de jogar fora a comida. O dado mais revelador é que a sensação de culpa é um preditor mais forte da tendência a limpar o prato do que a própria fome fisiológica.

A dimensão desse hábito pode ser medida em números. Uma pesquisa da Harris Poll, realizada para a empresa Nutrisystem, revelou que 81% das mães confessam limpar regularmente o prato dos filhos. Já um levantamento britânico da Weight Loss Resources calculou o impacto: essa prática adiciona, em média, mais de 1.400 quilocalorias desnecessárias à dieta dos pais por semana, o que equivale a mais de 70 mil quilocalorias por ano.

Um reflexo da rotina

Raramente, limpar o prato da criança é uma decisão consciente de "vou comer mais". É um reflexo embutido no papel do cuidador. Como o adulto está em contato constante com a comida — prepara, serve, organiza -, a linha entre "só provar para não estragar" e "terminar tudo" se apaga sem perceber.

A mudança crucial ocorre na referência que usamos para comer. A comida passa a ser consumida não em resposta aos sinais do corpo, mas a um motivo externo: o pedaço visível no prato ao lado. Esse comportamento, conduzido por estímulos externos, pode, com o tempo, reduzir a sensibilidade à própria fome. A pessoa aprende a distinguir o apetite provocado pela presença da comida do real défice de energia, mas, aos poucos, essas noções se misturam.

Há também, muitas vezes, uma projeção psicológica: o adulto, inconscientemente, reproduz a própria infância, quando talvez tenha sido obrigado a "acabar tudo", e agora assume o papel de "liquidador" dos restos, protegendo-os da "perda".

Como mudar o padrão

O primeiro passo para mudar esse hábito não é uma dieta rígida, mas a atenção. Basta começar a perceber o momento em que a mão se estende para o prato da criança. Nesse instante, vale fazer a si mesmo uma pergunta direta: "Eu estou realmente com fome agora ou não quero jogar fora a comida?"

Algumas soluções práticas ajudam a quebrar essa cadeia automática:

Comece por preparar porções realistas, de modo que a quantidade de comida corresponda ao apetite de quem vai comer, evitando que reste sempre sobra.

Não deixe o prato da criança na sua frente durante a refeição. É melhor retirá-lo da mesa imediatamente ou colocá-lo em outro lugar, para que ele não faça parte do "espaço de trabalho" da refeição do adulto.

Trate os restos como um produto separado: eles podem virar um lanche futuro para si mesmo ou o almoço da criança no dia seguinte, e não comida a ser consumida "por companhia" no momento presente.

Se a culpa por jogar fora comida é muito intensa, vale lembrar uma verdade simples: as quilocalorias extras comidas sem fome não resolvem o problema do desperdício. Elas apenas transferem os "resíduos" da lixeira para o próprio organismo. Aprender a se orientar pela própria fome — e não pelo estado do prato do outro — é tão importante e valioso quanto cuidar para que a criança tenha comida suficiente. No caso de problemas persistentes com o peso ou transtornos alimentares, é recomendável discutir essas observações com o médico ou um nutricionista, pois a aplicabilidade de orientações gerais a cada situação exige uma avaliação individual.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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