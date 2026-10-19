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A ilusão do pegar e soltar: o trauma metabólico que mata peixes após a liberação

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O gesto de devolver o peixe à água é frequentemente interpretado como a prova definitiva de que a pesca esportiva é uma atividade harmoniosa com a natureza. Para o pescador, o ato encerra o momento de tensão e celebra a preservação da espécie. No entanto, essa cena final mascara uma realidade biológica que só se revela nas horas seguintes, longe da observação direta. O que aparenta ser um retorno seguro pode, em muitos casos, constituir apenas o início de um processo de deterioração interna que levará à morte do animal em questão de horas ou dias.

Рыба попала в сеть
Photo: Pravda.Ru by Роман Беляев is licensed under publiс domain
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A principal ameaça não reside apenas no ferimento físico causado pelo anzol, mas no trauma metabólico provocado pela exposição ao ar. Para um organismo aquático, o contato com o ambiente atmosférico representa uma insuficiência aguda de oxigênio. Mesmo um breve intervalo de duas ou três minutos, comum para a captura de uma fotografia ou para o ajuste do equipamento, compromete gravemente a capacidade de recuperação do organismo. A perda do equilíbrio interno pode passar despercebida no momento do retorno à água, mas os sinais de colapso só surgem quando o peixe já está isolado no fundo ou na coluna d'água, fora do alcance do observador.

Outro fator de risco significativo envolve a integridade do revestimento mucoso da pele. Existe a crença comum de que o calor das mãos humanas queima o epitélio do peixe, mas a questão central é mecânica. A pele humana seca funciona como um abrasivo que remove a camada de muco, uma barreira biológica essencial contra fungos e bactérias. Sem essa proteção, o animal torna-se vulnerável a infecções que podem ser fatais, independentemente da gravidade do ferimento do anzol.

O impacto da pressão e a fisiologia das espécies

A profundidade da captura introduz uma variável física complexa: a barotrauma. A maioria dos peixes ósseos possui uma bexiga natatória, um órgão cheio de gás que regula a flutuação. Quando o animal é subido rapidamente de grandes profundidades, geralmente acima de 10 a 15 metros, a queda abrupta na pressão ambiental faz com que o gás dentro da bexiga expande-se drasticamente.

Essa expansão pode inflar o órgão a um ponto em que o peixe perde a capacidade de se repotabilizar e afundar novamente. Ele fica à deriva na superfície, muitas vezes com a barriga para cima, tornando-se uma presa fácil para aves predadoras ou morrendo de exaustão e superaquecimento. Isso torna práticas como a pesca em abismos ou no inverno, onde as condições de pressão são extremas, praticamente incompatíveis com a premissa de um retorno seguro.

A resiliência varia conforme a espécie e o ambiente térmico. A esturjão é considerada uma das mais resistentes; com um manuseio cuidadoso, sua taxa de sobrevivência pós-liberação pode chegar a 90%. Em contraste, a truta é mais sensível, com taxas de mortalidade de até 25% em águas mornas. Um estudo da Universidade da Colúmbia Britânica indicou que, em casos de ferimentos graves, a mortalidade de salmões após o contato com pescadores pode atingir 40%. A temperatura da água também é um filtro crítico: no verão, a menor solubilidade de oxigênio na água dificulta a recuperação de um organismo já esgotado pela luta pela respiração.

Limites do cuidado domiciliar na prática

Para que o princípio de "pegar e soltar" não se reduza a uma intenção sem consequências, é necessário ajustar as práticas ao entendimento fisiológico do animal. A prioridade é minimizar o tempo fora da água. O ideal é realizar a remoção do anzol com o peixe ainda imerso, utilizando ferramentas apropriadas. Se houver contato manual, as mãos devem estar completamente molhadas para reduzir a abrasão na camada de muco. O uso de anzóis sem farpa também contribui para a redução de lesões rasgadas e acelera a remoção do objeto estranho.

Finalmente, a liberação requer técnica. Jogar o peixe na água pode ser ineficaz se o animal estiver em choque. A recomendação é segurar o peixe em posição horizontal, próximo à superfície, permitindo que ele recupere a coordenação motora e a respiração antes de se afastar. Essa distinção entre um gesto rápido e um processo de estabilização é o que determina a eficácia real da prática. O conhecimento da biologia do animal define o limite entre o que é um hobby sustentável e o que é uma causa oculta de mortalidade.

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