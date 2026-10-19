Rã no leite: uma tradição ancestral cruel ou um uso brilhante dos anfíbios?

Em povoados rurais, a ideia de guardar uma rã viva em um recipiente com leite pode soar como folclore ou superstição. No entanto, essa prática, registrada não apenas na Rússia, mas também na Finlândia e no Cáucaso, não era fruto da ignorância. Era uma solução prática para um problema urgente de sobrevivência: a conservação de alimentos antes da era da refrigeração e da pasteurização. Até o dicionário de Vladimir Dal registra o termo específico para essa rã: "kholodyanka” (ou "kholodyonka”), que pode ser traduzido como a "aquecedora de frio”.

Photo: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лягушка в кувшине с молоком

Um mecanismo biológico invisível

Por séculos, a explicação popular para o porquê de o leite não azedar na presença do anfíbio foi a crença de que o corpo da rã possuía uma "frieza natural” capaz de resfriar o líquido. A ciência moderna, porém, descarta essa hipótese térmica. A verdadeira razão reside na fisiologia da pele.

Estudos indicam que a epiderme das rãs, especialmente as rãs de pasto (*Rana temporaria*), secreta um muco contendo peptídeos específicos. Esses compostos funcionam como poderosos antibióticos naturais. Para o animal, essa secreção é vital para proteger contra fungos, bactérias e parasitas, especialmente durante o hibernação em ambientes úmidos e quentes, como a lama ou troncos apodrecidos. Quando essa substância entra em contato com o leite, ela inibe o crescimento das bactérias láticas, atuando como um conservante biológico natural.

Por que não qualquer anfíbio?

A escolha da espécie não era aleatória. O conhecimento empírico das gerações passadas identificou que a rã de pasto era a opção mais segura e eficaz. Enquanto o secreto de outras espécies de sapos pode, em situações de estresse, liberar toxinas irritantes ou venenosas — capazes de estragar o sabor do produto ou causar envenenamento grave em humanos -, o muco da rã de pasto tem um espectro de ação antimicrobiana ampla, mas relativamente seguro para o consumo incidental.

Antes de submergir o animal no leite, era comum lavá-lo cuidadosamente em água limpa para remover detritos orgânicos, embora isso não garantisse a esterilidade completa do processo.

O custo biológico para o animal

Embora a prática fosse benéfica para a preservação humana, ela representava um estresse significativo para o anfíbio. O leite cria uma película sobre a pele da rã, dificultando a respiração cutânea, um processo essencial para a sobrevivência da espécie. Além disso, a diferença de temperatura entre o corpo do animal e o líquido pode causar choque térmico, e o esforço metabólico para escapar ou se adaptar ao ambiente hostil leva a um rápido esgotamento energético.

Por isso, a imersão era temporária. A "kholodyanka” permanecia no leite por apenas minutos ou poucas horas, sendo liberada em seguida. Em algumas variações da prática, utilizava-se recipientes rasos para permitir que a rã pudesse subir periodicamente à superfície e respirar ar atmosférico.

Da lenda à biotecnologia

Com a popularização dos frigoríficos e dos processos industriais de segurança alimentar, a necessidade prática de usar anfíbios como conservantes desapareceu. Contudo, o fascínio científico em torno desse mecanismo persiste. Laboratórios ao redor do mundo estudam os peptídeos da pele de rãs, tendo isolado dezenas de compostos com eficiência antimicrobiana que, em alguns casos, superam a de antibióticos sintéticos convencionais.

Essa pesquisa visa o desenvolvimento de novas classes de medicamentos para combater infecções resistentes a medicamentos. Assim, o que era uma tradição rural estranha revela-se uma forma primitiva de biologia aplicada: uma observação pragmática que permitiu à humanidade preservar recursos e, hoje, oferece pistas cruciais para o futuro da medicina.