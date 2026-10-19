Tubarões não possuem ossos: a estratégia de cartilagem que define a caça e a evolução

Para compreender a eficiência de um dos caçadores mais letais dos oceanos, é preciso olhar além dos dentes afiados. A resposta reside em uma característica anatômica radical: as tubarões não possuem ossos. Do nariz à cauda, seus corpos são construídos inteiramente de cartilagem, um tecido elástico e flexível semelhante ao que encontramos na ponta do nariz humano. Essa ausência de esqueleto ósseo não é um defeito, mas uma estratégia evolutiva que define a fisiologia e o comportamento de mais de 500 espécies, desde as minúsculas até a gigantesca tubarão-baleia.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Орлиная акула

A principal consequência imediata dessa estrutura é a flutuação. Diferentemente da maioria dos peixes ósseos, que utilizam uma bexiga natatória para controlar a profundidade, os tubarões dependem de mecanismos alternativos. O primeiro é o peso reduzido: a cartilagem é aproximadamente duas vezes mais leve que o osso, diminuindo a massa total do animal. O segundo fator é a composição interna; a fígado dos tubarões é desproporcionalmente grande, podendo ocupar até 90% da cavidade abdominal e representar cerca de 25% do peso corporal. Em um tubarão-branco de três toneladas, esse órgão pode pesar quase 500 quilos. Rique em gordura leve, o fígado atua como uma âncora inversa, ajudando a manter a flutuação neutra, além de servir como reserva energética para longos períodos sem alimentação.

Flexibilidade como arma e vulnerabilidade

A natureza elástica do esqueleto cartilaginoso confere aos tubarões uma manobrabilidade que peixes de esqueleto rígido não conseguem replicar. Eles são capazes de realizar curvas acentuadas e giros no local, vantagens cruciais durante a caça. Essa flexibilidade também protege a estrutura corporal durante impactos de alta velocidade; enquanto um crânio ósseo poderia fraturar ao colidir com a presa, a estrutura cartilaginosa absorve e redistribui a energia do choque.

Contudo, essa "estrutura leve” impõe um custo significativo: a dependência do movimento contínuo. Como são ligeiramente mais densos que a água, os tubarões afundam lentamente quando param de nadar. Muitos espécies dependem do fluxo de água impulsionado por seu próprio movimento para oxigenar as brânquias; parar significa interromper o suprimento de oxigênio. Além disso, a ausência de ossos elimina o papel da medula óssea na produção de sangue, função que é assumida por outros órgãos internos.

O fósil que não existe

A única parte verdadeiramente dura do corpo de um tubarão são os dentes. Ao contrário dos humanos, onde os dentes estão fixos na mandíbula, os tubarões possuem fileiras múltiplas de dentes que funcionam como um esteira contínua; quando um dente frontal é perdido, um novo avança imediatamente do fileira seguinte, com milhares de trocas ao longo da vida.

Essa característica apresenta um paradoxo para a paleontologia. A cartilagem é orgânica e se decompõe rapidamente, em poucas semanas após a morte, sem se fossilizar como os ossos. Consequentemente, o registro fóssil de tubarões é quase exclusivamente composto por dentes. É por isso que o famoso Megalodon é conhecido principalmente pela morfologia de seus dentes; suas dimensões exatas, forma corporal e hábitos são, em grande parte, reconstruções científicas baseadas na anatomia de espécies modernas.

Durante muito tempo, acreditou-se que os tubarões eram formas primitivas que simplesmente não haviam evoluído para o esqueleto ósseo. No entanto, descobertas de peixes antigos blindados sugerem o oposto: os ancestrais comuns de todos os vertebrados com mandíbula possuíam, originalmente, esqueletos ósseos completos. Isso indica que os tubarões não ficaram "atrasados” no desenvolvimento, mas sim realizaram uma transição evolutiva ativa, abandonando os ossos em favor da leveza e flexibilidade. Essa adaptação permitiu-lhes sobreviver a múltiplas extinções em massa, permanecendo praticamente inalterados até os dias de hoje.

A biologia do tubarão oferece uma lição contraintuitiva sobre a evolução: nem sempre o mais complexo ou o mais robusto é o mais eficaz. A combinação de leveza, flexibilidade e eficiência metabólica demonstrou ser uma ferramenta de sobrevivência tão valiosa quanto, ou mais do que, a armadura mais resistente.