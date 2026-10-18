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Ouriço: mitos históricos e a realidade biológica do predador noturno

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A imagem romântica do ouriço — o bichinho fofo com uma maçã espetada nas espinhas, bebendo leite de uma puxa-puxa — não corresponde à realidade biológica. A maioria dos estereótipos populares sobre esses animais são mitos que se perpetuaram por séculos, muitas vezes desligados da função real do organismo. O início dessa distorção histórica pode ser rastreado até Plínio, o Velho, que, no século I d. C., na sua "História Natural", afirmou que ouriços coletam frutos caídos nas espinhas para levá-los às tocas. Essa ideia, jamais verificada cientificamente, migrou para enciclopédias medievais, gravuras e, mais tarde, para a cultura de massa moderna. Contudo, a anatomia e a ecologia do ouriço contam uma história completamente diferente.

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Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Free for commercial use
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Uma dieta de caçador noturno

O equívoco mais fundamental diz respeito ao cardápio. O ouriço europeu não é um herbívoro, mas um predador ativo e noturno. Pertencente à ordem Eulipotyphla (que inclui topeiros e tenrecos), sua fisiologia está adaptada para a caça de invertebrados. Análises de DNA presente no conteúdo estomacal de ouriços europeus confirmam que sua dieta é composta principalmente por lesmas, caracóis, minhocas, besouros e lagartas. Quando a oportunidade surge, não hesitam em consumir roedores pequenos, ovos de aves depositados no solo ou até mesmo carniça. Maçãs e cogumelos não figuram nesse menú, não porque o animal tenha gosto por eles, mas porque as espinhas não possuem estrutura mecânica (como ganchos ou flexibilidade) que permita a retenção ou transporte de cargas sólidas.

O perigo letal do leite

Entre os mitos, o mais perigoso é a ideia de que o leite é um lanche seguro. Para um ouriço adulto, essa oferta é frequentemente fatal. Assim como a maioria dos mamíferos adultos, ouriços perdem a capacidade de digerir a lactose (açúcar do leite) após o desmame. A ingestão de leite de vaca provoca um grave distúrbio intestinal, que leva rapidamente à desidratação crítica e à morte. Se o objetivo é ajudar um ouriço em um jardim, especialmente durante períodos de seca, a única ação segura e benéfica é disponibilizar uma tigela rasa com água limpa.

Riscos sanitários e parasitas

Há uma crença generalizada de que ouriços são os principais vetores de pulgas domésticas. Isso é impreciso: a pulga específica do ouriço (Archaeopsylla erinacei) é um ectoparasita hoste-específico, o que significa que ela vive e se reproduz exclusivamente no ouriço e não transmite infecções significativas a humanos ou pets domésticos. No entanto, há outras ameaças sanitárias reais. Devido ao hábito de rolar na grama alta, que serve para limpar o ventre coberto de espinhas, os ouriços podem acumular carrapatos, os quais não conseguem remover eficazmente. Além disso, indivíduos selvagens podem carregar patógenos como a salmonela e a micose (ringworm). Por essa razão, recomenda-se evitar o manuseio direto por razões de higiene pessoal.

A extrema fisiologia da hibernação

A hibernação do ouriço não é um mero cochilo prolongado, mas um processo fisiológico complexo e de alto custo energético. Durante esse período, o metabolismo entra em um estado de depressão extrema: a temperatura corporal despenca de 35°C para cerca de 5°C; a frequência cardíaca cai de aproximadamente 200 para apenas 20 batimentos por minuto; e a respiração torna-se intermitente, com pausas de vários minutos. Para sobreviver, o animal precisa acordar periodicamente para aquecer o corpo, gastando reservas significativas de energia armazenadas no chamado "gordura marrom". Essa exigência explica a necessidade crítica de atingir um peso corporal adequado antes do início do frio; sem esse estoque, a sobrevivência é improvável.

Imunidade parcial e comportamentos enigmáticos

O ouriço possui uma resistência parcial ao veneno de serpentes, como as crotálias, devido a proteínas específicas no sangue. No entanto, essa imunidade não é absoluta. A vitória em confrontos com cobras deve-se mais à proteção física oferecida pelas espinhas e à resistência do animal do que a uma neutralização bioquímica completa do toxina. Outro comportamento que desafia a explicação científica definitiva é o "auto-unção". Ao encontrar objetos com odores fortes, o ouriço mastiga o material até produzir uma saliva espumosa, que depois espalha pelas espinhas. As teorias variam, desde a proteção contra parasitas até a mascaramento olfativo, mas o mecanismo exato permanece incerto.

Preservação em um mundo fragmentado

Em 2024, o status do ouriço comum (Erinaceus europaeus) foi atualizado no Livro Vermelho da IUCN para "Quase Ameaçado". As populações na Europa estão em declínio acelerado, impulsionadas principalmente pela mortalidade em estradas e pela perda de habitats naturais devido à urbanização. Para os proprietários de terrenos, a contribuição mais eficaz para a conservação é a criação de micro-habitats: deixar pilhas de folhas secas ou galhos caídos em cantos sombrios do jardim. Esses refúgios "selvagens" oferecem a cobertura essencial para que os ouriços consigam completar seu ciclo de vida em paisagens cada vez mais modificadas pela ação humana.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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