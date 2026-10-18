Chaves no ar contra Montenegro: Rossio vira palco de resistência por moradia digna

Na Praça do Rossio, em Lisboa, o direito à habitação deixou de ser apenas uma pauta política para se tornar um acampamento. No sábado, após a marcha convocada pela CGTP contra o custo de vida, um grupo de manifestantes — maioritariamente jovens — decidiu montar tendas e pernoitar na praça, transformando a concentração num ato de resistência física e simbólica.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

A situação coloca em evidência o fosso entre o direito formal e a realidade do acesso à casa. Para quem acampa no Rossio, a habitação não pode ser tratada como um negócio, mas como um direito fundamental. Esta urgência materializou-se numa assembleia popular que aprovou seis exigências concretas: a reversão da lei do arrendamento, a proibição de despejos sem alternativa habitacional, o travão à compra de casas por fundos imobiliários, o aumento do parque público de habitação, a recuperação de imóveis devolutos para fins sociais e a aplicação de tetos às rendas.

O protesto, marcado pelo gesto do "chaveiraço" (agitar chaves no ar), centrou as críticas na figura do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. Os manifestantes questionam a legitimidade de quem critica o "egoísmo" de certas mobilizações, referindo a associação de Montenegro a 55 imóveis.

Contudo, a permanência na praça move-se num terreno jurídico precário. De acordo com um decreto-lei de 1974, promulgado por António de Spínola, o horário legal para manifestações termina às 00h30. A partir desse momento, a permanência no local passa a ser considerada ilegal. Os organizadores alertaram que quem decidisse ficar no Rossio após a meia-noite faria-lo "por conta e risco".

A tensão é palpável, embora controlada. Um forte dispositivo policial circunda a praça. Enquanto agentes da PSP indicam que a intervenção apenas ocorrerá em caso de incidentes, os manifestantes relatam a sensação de intimidação. Mariana, uma das participantes, destacou a contradição de um serviço público de proteção equipado para o combate — com capacetes, gás-pimenta e botas de biqueira de aço — para enfrentar civis que reivindicam o básico: um teto.

No Porto, a situação na Praça D. João I espelhou a de Lisboa, embora com registos de maior tensão, incluindo um contentor do lixo incendiado (atribuído por organizadores a elementos externos). No Rossio, a resposta ao medo é a união. Gersy, outro manifestante, defende que a luta por um direito fundamental justifica a persistência no local, mesmo perante a ameaça de intervenção policial.

O que se vê no Rossio não é apenas um protesto, mas a materialização da vulnerabilidade de uma geração que vê a habitação tornar-se inacessível, forçando-os a transformar o espaço público no seu último reduto de visibilidade.