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Recife vira centro de estratégia cinematográfica: festival redefine o futuro da animação nacional

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Recife se prepara para receber, entre os dias 20 e 29 de novembro, a 16ª edição do Festival Animage. Consolidado como a maior vitrine de cinema de animação do Brasil e um dos polos mais relevantes da América Latina, o evento deste ano deixa de ser apenas uma mostra de exibição para se tornar um centro de estratégia para o setor.

Кинофестиваль
Photo: Mos.ru by Фото: Игорь Захаров, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кинофестиваль

A grande mudança de patamar nesta edição reside na criação do Animage Conecta (que ocorre de 20 a 23 de novembro). O objetivo é claro: transformar a admiração estética em viabilidade comercial. O festival passa a integrar reuniões de negócios, sessões de pitching com projetos de seis países e debates urgentes sobre a sobrevivência e a evolução da animação brasileira, abordando temas críticos como a distribuição, a coprodução internacional e o impacto da inteligência artificial na criação artística.

No campo da competição, a novidade é a inclusão de uma mostra competitiva dedicada a longas-metragens, elevando a régua da disputa técnica e narrativa do evento.

Para quem busca a prática, o festival abre seis oficinas ao público, com 90 vagas disponíveis; as inscrições ocorrem entre 19 e 29 de outubro. O peso acadêmico e técnico será reforçado por duas masterclasses de alto nível:

  • Sarah de Gaudemar: A diretora norte-americana, vencedora do Emmy por Frango Robô e com passagens por produções como Coraline e Lego Batman: o Filme, abre a programação no dia 20.
  • Hugo Covarrubias: O diretor do curta Bestia, indicado ao Oscar em 2022, ministra sua aula no dia 22.

O evento contará ainda com a presença dos cineastas Marco Nguyen (diretor de Jim Queen) e Otto Guerra (codiretor de O Filho da Puta), reforçando a conexão entre a produção nacional e a vanguarda internacional da animação.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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