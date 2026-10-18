Recife vira centro de estratégia cinematográfica: festival redefine o futuro da animação nacional

Recife se prepara para receber, entre os dias 20 e 29 de novembro, a 16ª edição do Festival Animage. Consolidado como a maior vitrine de cinema de animação do Brasil e um dos polos mais relevantes da América Latina, o evento deste ano deixa de ser apenas uma mostra de exibição para se tornar um centro de estratégia para o setor.

Photo: Mos.ru by Фото: Игорь Захаров, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кинофестиваль

A grande mudança de patamar nesta edição reside na criação do Animage Conecta (que ocorre de 20 a 23 de novembro). O objetivo é claro: transformar a admiração estética em viabilidade comercial. O festival passa a integrar reuniões de negócios, sessões de pitching com projetos de seis países e debates urgentes sobre a sobrevivência e a evolução da animação brasileira, abordando temas críticos como a distribuição, a coprodução internacional e o impacto da inteligência artificial na criação artística.

No campo da competição, a novidade é a inclusão de uma mostra competitiva dedicada a longas-metragens, elevando a régua da disputa técnica e narrativa do evento.

Para quem busca a prática, o festival abre seis oficinas ao público, com 90 vagas disponíveis; as inscrições ocorrem entre 19 e 29 de outubro. O peso acadêmico e técnico será reforçado por duas masterclasses de alto nível:

Sarah de Gaudemar: A diretora norte-americana, vencedora do Emmy por Frango Robô e com passagens por produções como Coraline e Lego Batman: o Filme, abre a programação no dia 20.

A diretora norte-americana, vencedora do Emmy por Frango Robô e com passagens por produções como Coraline e Lego Batman: o Filme, abre a programação no dia 20. Hugo Covarrubias: O diretor do curta Bestia, indicado ao Oscar em 2022, ministra sua aula no dia 22.

O evento contará ainda com a presença dos cineastas Marco Nguyen (diretor de Jim Queen) e Otto Guerra (codiretor de O Filho da Puta), reforçando a conexão entre a produção nacional e a vanguarda internacional da animação.