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Oceano não perdoa: o pequeno predador que derruba gigantes

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На profundezas do oceano, a mais de três quilômetros da superfície, existe um predador que desafia a lógica convencional sobre o tamanho e a força. A Isistius brasiliensis, conhecida como tubarão-biscoito ou "cookie-cutter”, mede apenas cerca de meio metro, mas assusta espécies muito maiores, desde atuns e golfinhos até baleias e tubarões-brancos. Seu sucesso não depende da força bruta, mas de uma estratégia de caça única e de adaptações biológicas específicas que lhe rendem o apelativo de "forminha de biscoito”.

Акула куки-каттер
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула куки-каттер

Camuflagem por bioluminescência

A principal ferramenta desse animal é seu abdômen, coberto por milhares de fotóforos microscópicos que emitem um brilho verde-amarelado. Esse fenômeno, chamado pelos biólogos de contra-iluminação, não serve apenas para iluminar o caminho, mas sim para uma complexa camuflagem. Daryl McFee, professor adjunto da Universidade de Bond, descreve o tubarão como um "lápis com dentes”, destacando sua forma incomum.

O segredo está em uma pequena área escura na região da garganta, chamada de "colar”, que não emite luz. Para um grande predador que olha de baixo para cima, o ventre brilhante do tubarão se confunde com a luz da superfície que atravessa a coluna d'água. O resultado é que apenas um pequeno ponto escuro é visível, semelhante a um peixe menor. Quando um atum ou golfinho ataca essa suposta presa, acaba caindo na armadilha: o tubarão se agarra instantaneamente.

Anna Novikonskaya, pesquisadora do campo, observa que a combinação de bioluminescência e a mancha escura cria um silhueta de isca perfeita, capaz de enganar até mesmo os caçadores mais experientes do oceano.

Mecânica de ataque e anatomia adaptada

A anatomia da Isistius brasiliensis é perfeitamente adaptada ao seu método específico de alimentação. Cerca de um terço do peso do peixe é composto por fígado, rico em gordura, o que lhe permite manter uma flutuabilidade quase ideal, "flutuando” na água sem precisar de muitos movimentos.

O ataque segue uma sequência precisa: o tubarão faz um movimento brusco e se prende ao corpo da vítima usando suas potentes bocas carnudas; os dentes superiores, finos e afiados, funcionam como "âncoras” que fixam o predador na pele; e os dentes inferiores, que formam uma borda de corte contínua, penetram na carne.

Uma vez fixado, o tubarão gira em torno de seu eixo longitudinal. Seus dentes funcionam como uma faca circular, cortando um cone de carne regular com até 7 cm de diâmetro e 2 cm de profundidade. A vítima permanece viva, mas sofre uma ferida circular característica que leva muito tempo para cicatrizar, deixando uma marca visível.

Vítimas: de mamíferos marinhos a equipamentos

A lista de "vítimas” desse pequeno peixe é impressionante. Pesquisadores encontram marcas de mordidas em praticamente todas as espécies de grandes mamíferos marinhos. Por exemplo, nas costas do Havaí, quase todos os golfinhos-comum adultos apresentam essas marcas.

No entanto, os interesses do tubarão-biscoito não se limitam à vida biológica. Na história da oceanografia e da marinha, foram registrados ataques a equipamentos.

Embarcações submersas: Na década de 1970 e 1980, submarinos da Marinha dos EUA sofreram danos em cúpulas de borracha de sonares. Os tubarões mordiam o isolamento, confundindo-o com material orgânico, o que causava vazamentos de óleo e a falha dos equipamentos. Cabos de comunicação: Foram encontradas mordidas em cabos de comunicação submarinos no fundo do oceano. Embarcações de expedição: Em 2023, um ataque de um bando desses tubarões danificou os tanques infláveis de um catamarã da expedição Russian Ocean Way, fazendo o navio afundar.

Jodie Rummer, bióloga marinha, explica que esses tubarões frequentemente agem em grupos. Se eles confundem incorretamente a lateral de borracha de um barco com algo comestível, um ataque coletivo pode causar danos graves à embarcação.

Risco para humanos

Embora a Isistius brasiliensis não considere o humano como principal presa, há registros de encontros. Foram documentados casos isolados de ataques a nadadores de maratonas e a pessoas na água à noite. As mordidas são extremamente dolorosas e requerem atendimento médico devido ao dano profundo nos tecidos, mas não há registros de mortes causadas diretamente por esses ataques.

Para donos de barcos e entusiastas de aventuras marítimas, é importante entender que esse predador não exibe agressividade no sentido tradicional; ele apenas segue seus instintos, testando a "comestibilidade” de qualquer objeto que pareça adequado. No mundo natural, esse "enganador de meio metro” permanece como um dos caçadores mais eficazes e astutos, provando que perigo no oceano não é sempre proporcional ao tamanho.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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