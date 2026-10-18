Hienas-galpadas chocam ao viver de alianças: a ordem oculta que manteve clãs inteiros

As hienas-galpadas frequentemente são reduzidas a estereótipos de predadoras caóticas ou membros de uma sociedade matriarcal rígida. No entanto, a observação direta do seu comportamento social revela uma estrutura dinâmica, onde o sucesso depende menos da força bruta e mais de uma rede de lealdades hereditárias. Essa dinâmica permite que determinados grupos familiares mantenham o controle sobre os recursos por gerações, um fenômeno que os biólogos comparam a um sistema de patronagem ou nepotismo funcional.
Embora morfologicamente semelhantes aos canídeos, as hienas possuem uma linhagem evolutiva mais próxima dos felinos. A formação de um novo grupo social geralmente ocorre quando a densidade em um clã estabelecido excede a disponibilidade de recursos. Nesse cenário, fêmeas de baixo status abandonam o grupo original para fundar novas colônias. Inicialmente, a liderança é assumida pela maior em tamanho, mas essa posição é instável, sujeita a desafios constantes por parte de outras fêmeas.
Para estabilizar sua posição, a fêmea líder implementa uma estratégia que fortalece sua prole. Suas filhas recebem automaticamente um status hierárquico elevado, posicionando-se acima de outros membros da matilha, incluindo fêmeas de maior idade ou força. Esse arranjo cria uma barreira defensiva: um desafiante à liderança enfrenta não apenas uma única rival, mas uma rede de parentes e aliados leais.
Com o passar das gerações, essa estrutura se torna mais sólida. As filhas herdam não só o status da mãe, mas também suas alianças sociais com fêmeas não aparentadas. O resultado é uma coalizão poderosa que domina a hierarquia. Para as demais hienas, essa dinâmica cria um cenário biológico desafiador:
Estudos indicam que, após aproximadamente seis gerações, é possível que apenas os descendentes da primeira fêmea líder permaneçam no clã, enquanto outras linhagens são gradualmente marginalizadas ou extintas pela pressão competitiva exercida pelo grupo privilegiado.
Tradicionalmente, machos de hiena ocupam posições subordinadas. Ao deixarem sua matilha natal, perdem o suporte das mães e irmãs, tornando-se indivíduos de status inferior no novo grupo, frequentemente abaixo mesmo das fêmeas mais fracas. Contudo, em 2021, pesquisadores registraram uma exceção notável: um macho chamado Madjani assumiu a liderança após a morte da matriarca.
Esse resultado foi possível porque Madjani permaneceu em sua família de origem. Com o apoio estrutural de sua irmã e das filhas dela, ele conseguiu consolidar seu poder. O caso ilustra que, na sociedade das hienas, o capital social e as redes de parentesco podem superar as regras biológicas gerais do gênero, permitindo que machos ocupem posições de liderança sob condições específicas de aliança.
Embora a hierarquia rígida pareça injusta em termos humanos, ela oferece vantagens biológicas significativas que contribuem para o sucesso da espécie na África. Essa estrutura promove:
Assim, o que pode ser interpretado como favoritismo é, para a hiena-galpada, um mecanismo de sobrevivência altamente eficaz. Ele transforma indivíduos dispersos em uma força disciplinada e resiliente, capaz de navegar em um ambiente competitivo por meio da cooperação estruturada.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A simplicidade da manicure natural em casa contrasta com a agenda rígida e os riscos de dano estrutural associados à manutenção de géis e polímeros.