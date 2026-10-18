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Hienas-galpadas chocam ao viver de alianças: a ordem oculta que manteve clãs inteiros

Sociedade » Curiosidades

As hienas-galpadas frequentemente são reduzidas a estereótipos de predadoras caóticas ou membros de uma sociedade matriarcal rígida. No entanto, a observação direta do seu comportamento social revela uma estrutura dinâmica, onde o sucesso depende menos da força bruta e mais de uma rede de lealdades hereditárias. Essa dinâmica permite que determinados grupos familiares mantenham o controle sobre os recursos por gerações, um fenômeno que os biólogos comparam a um sistema de patronagem ou nepotismo funcional.

Гиена и гепарды у добычи
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Гиена и гепарды у добычи

Embora morfologicamente semelhantes aos canídeos, as hienas possuem uma linhagem evolutiva mais próxima dos felinos. A formação de um novo grupo social geralmente ocorre quando a densidade em um clã estabelecido excede a disponibilidade de recursos. Nesse cenário, fêmeas de baixo status abandonam o grupo original para fundar novas colônias. Inicialmente, a liderança é assumida pela maior em tamanho, mas essa posição é instável, sujeita a desafios constantes por parte de outras fêmeas.

A consolidação da linhagem dominante

Para estabilizar sua posição, a fêmea líder implementa uma estratégia que fortalece sua prole. Suas filhas recebem automaticamente um status hierárquico elevado, posicionando-se acima de outros membros da matilha, incluindo fêmeas de maior idade ou força. Esse arranjo cria uma barreira defensiva: um desafiante à liderança enfrenta não apenas uma única rival, mas uma rede de parentes e aliados leais.

Com o passar das gerações, essa estrutura se torna mais sólida. As filhas herdam não só o status da mãe, mas também suas alianças sociais com fêmeas não aparentadas. O resultado é uma coalizão poderosa que domina a hierarquia. Para as demais hienas, essa dinâmica cria um cenário biológico desafiador:

  • Os filhotes da linhagem dominante nascem em posições hierárquicas favoráveis, sem necessidade de competição inicial intensa.
  • As fundadoras da colônia e suas descendentes diretas podem, paradoxalmente, ver seu status relativo diminuir à medida que a rede de alianças se expande para fora do núcleo imediato.
  • Fêmeas de baixo status enfrentam restrições alimentares, níveis crônicos de estresse e menor taxa de sucesso reprodutivo.

Estudos indicam que, após aproximadamente seis gerações, é possível que apenas os descendentes da primeira fêmea líder permaneçam no clã, enquanto outras linhagens são gradualmente marginalizadas ou extintas pela pressão competitiva exercida pelo grupo privilegiado.

O caso de Madjani: conexões acima do gênero

Tradicionalmente, machos de hiena ocupam posições subordinadas. Ao deixarem sua matilha natal, perdem o suporte das mães e irmãs, tornando-se indivíduos de status inferior no novo grupo, frequentemente abaixo mesmo das fêmeas mais fracas. Contudo, em 2021, pesquisadores registraram uma exceção notável: um macho chamado Madjani assumiu a liderança após a morte da matriarca.

Esse resultado foi possível porque Madjani permaneceu em sua família de origem. Com o apoio estrutural de sua irmã e das filhas dela, ele conseguiu consolidar seu poder. O caso ilustra que, na sociedade das hienas, o capital social e as redes de parentesco podem superar as regras biológicas gerais do gênero, permitindo que machos ocupem posições de liderança sob condições específicas de aliança.

Estabilidade como vantagem competitiva

Embora a hierarquia rígida pareça injusta em termos humanos, ela oferece vantagens biológicas significativas que contribuem para o sucesso da espécie na África. Essa estrutura promove:

  • Coordenação eficaz: As hienas desenvolvem desde cedo a capacidade de trabalhar em conjunto. Em testes de coordenação, elas demonstram resultados frequentemente superiores aos de chimpanzés, o que facilita a formação de clãs com até 80 indivíduos.
  • Persistência territorial: A hierarquia estrita confere estabilidade social, permitindo que os grupos existam por décadas sem fracturas internas, garantindo o controle de territórios ricos em recursos.
  • Competição com grandes felinos: A coesão do grupo permite que hienas desafiem leões. Apesar de a leoa ser individualmente mais forte e maior, a ataque coordenado de uma matilha de hienas é capaz de roubar presas e, em alguns casos, ameaçar o próprio grupo de leões, algo que predadores solitários ou grupos menores não conseguem realizar com a mesma eficácia.

Assim, o que pode ser interpretado como favoritismo é, para a hiena-galpada, um mecanismo de sobrevivência altamente eficaz. Ele transforma indivíduos dispersos em uma força disciplinada e resiliente, capaz de navegar em um ambiente competitivo por meio da cooperação estruturada.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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