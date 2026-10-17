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O marido falecido voltava para assombrar: a ciência revelou uma causa orgânica por trás do pânico

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Imaginar que um falecido continua por perto pode ser parte do luto, mas quando as vozes se tornam ameaçadoras e visões intrusivas aparecem constantemente, a angústia se transforma em terror. Para muitas pessoas, a primeira resposta é buscar ajuda em psiquiatria, assumindo que se trata de um transtorno mental primário. No entanto, um caso relatado por psiquiatras de uma faculdade de medicina na Índia mostra que, às vezes, a origem desse sofrimento não é apenas psicológica, mas fisiológica. O que parecia ser uma perseguição sobrenatural tinha, na verdade, uma explicação química no organismo.

Ночное пробуждение
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ночное пробуждение

A paciente, de 46 anos, lutava contra sintomas aterrorizantes há dois meses. Inicialmente, ela ouvia a voz do marido falecido durante a noite. Com o tempo, a situação se agravou: as alucinações tornaram-se contínuas e agressivas, com a figura ameaçando a mulher e incentivando-a a se machucar. O estado de saúde dela deteriorou rapidamente; o sono desapareceu, o medo tornou-se constante e ela começou a evitar o contato com pessoas próximas. O pânico era tão paralisante que ela não conseguia distinguir a realidade da imaginação.

O detalhe clínico que muda a leitura

Ao investigar a história da paciente, os médicos encontraram um ponto crucial: ela havia passado por uma tireoidectomia, a remoção da glândula tireoide, anos antes. Após esse tipo de cirurgia, é comum desenvolver hipotireoidismo (déficit de hormônios da tireoide) e hipocalcemia, que é a queda drástica dos níveis de cálcio no sangue. A paciente tinha prescrição para terapia substitutiva, mas o tratamento foi irregular. Quatro meses antes de as "visões” começarem, ela parou completamente de tomar os medicamentos.

A deficiência de cálcio não se manifestou apenas como distúrbio mental. A paciente apresentava sintomas físicos clássicos, que muitas vezes passam despercebidos ou são atribuídos a outras causas: dormência e formigamento ao redor da boca e nas extremidades, cãibras nas mãos e pés (tetania), irritabilidade intensa e insônia. Esses sinais corporais, quando analisados em conjunto com o quadro psiquiátrico, apontam para uma disfunção metabólica.

Quando o cérebro "enxerga” o desequilíbrio

Exames de sangue confirmaram uma hipocalcemia severa. Além disso, o nível do hormônio paratireoide, que regula o equilíbrio de cálcio e fósforo, estava praticamente zerado. Esse quadro levou ao diagnóstico de hipoparatireoidismo, uma condição que pode surgir como complicação pós-cirúrgica quando as glândulas paratireoides, localizadas no pescoço, são danificadas ou removidas acidentalmente durante a cirurgia na tireoide.

A ressonância magnética revelou outra consequência grave: calcificações no cérebro, ou seja, depósitos de cálcio em estruturas cerebrais. A combinação desses fatores resultou em um episódio psicótico. Especialistas destacam que desequilíbrios eletrolíticos podem afetar diretamente a atividade dos neurônios, gerando alucinações auditivas e visuais que o paciente percebe como absolutamente reais. Não se trata de uma falha da vontade ou da sanidade, mas de uma resposta neurológica a uma falha sistêmica no corpo.

Este caso ilustra a complexidade da medicina e a importância de seguir as orientações após procedimentos cirúrgicos. O abandono do tratamento não levou diretamente a um problema psiquiátrico "do nada”, mas desencadeou uma cascata de falhas orgânicas que o cérebro interpretou como experiências paranormais. Para quem enfrenta sintomas neurológicos ou psiquiátricos novos, especialmente após cirurgias ou com histórico de doenças metabólicas, é essencial buscar avaliação médica completa, onde exames laboratoriais podem revelar causas tratáveis por trás dos sintomas mentais. A adequação de qualquer intervenção deve ser sempre avaliada e conduzida por um profissional de saúde qualificado.

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