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GNR interceta pai e filha em Bragança após fuga por 40 quilómetros motivada por conflito familiar

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Uma disputa pela guarda da criança levou a uma perseguição policial e a um grave acidente. Um homem percorreu mais de 40 quilómetros para recuperar a filha de três anos, que tinha sido levada pela mãe sem o seu consentimento.

O incidente teve início no concelho de Macedo de Cavaleiros. Familiares da mãe (de nacionalidade espanhola) deslocaram-se à casa do pai em Macedo de Cavaleiros para levar a menina.  O pai não consentiu e seguiu os familiares da ex-companheira, iniciando uma perseguição automóvel ao longo de mais de 40 quilómetros pela Autoestrada Transmontana A4 até à cidade de Bragança.

A perseguição terminou em Bragança, no Nó da Seara, com uma violenta colisão envolvendo três viaturas que causou sete feridos (um deles grave). Após o acidente e confrontos físicos no local, o pai conseguiu recolher a filha e fugir a pé.  Uma patrulha da GNR intercetou o pai e a filha na cidade.

Nessa noite, o homem foi interrogado pelos inspetores da Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real. Pode ser acusado de tentativa de homicídio.

O conflito teve origem numa disputa pela guarda da criança. Os pais conheceram-se em Espanha, mas viviam na cidade natal do pai, Macedo de Cavaleiros. Após a separação, o casal, pertencente à comunidade cigana, decidiu deixar a criança com o pai, de acordo com as tradições familiares. No entanto, a mãe, que tinha regressado para viver em Espanha, decidiu quebrar o acordo e levar a menina de volta.

О Crime de Subtracção de Menor (Artigo 249.º do Código Penal)  é o crime central aplicável a disputas de guarda parental. Incorre neste crime quem:
Subtrair um menor à guarda de quem legalmente a exerce (pais com responsabilidades parentais, tutores ou instituições).
Recusar entregar o menor à pessoa ou instituição que detém a guarda jurídica.

É punido com pena de prisão até 2 anos ou multa até 240 dias.  

Nota importante: Se a subtracção for feita com o intuito de obter benefício económico ou se colocar em grave perigo a integridade física ou o desenvolvimento da criança, as penas podem ser agravadas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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