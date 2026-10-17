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TJUE obriga bancos a restituírem valores de fraudes antes de provar negligência do cliente

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O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) determinou que as instituições bancárias devem restituir imediatamente aos clientes os valores subtraídos em operações não autorizadas, independentemente de o banco alegar que o usuário agiu com negligência grave.

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A decisão, proferida em 16 de outubro de 2026, originou-se de um pedido de interpretação enviado por um tribunal polonês. O caso envolveu uma cliente de um banco na Polônia que foi vítima de phishing: após acessar um link falso enviado por um suposto comprador em uma plataforma online e inserir suas credenciais, cerca de 700 euros foram retirados de sua conta. O banco havia negado a compensação, alegando que a cliente violou a obrigação de proteger seus dados de segurança.

Separação entre restituição e responsabilidade

O TJUE estabeleceu a distinção jurídica entre dois momentos processuais distintos. O primeiro é a obrigação de restituição do montante do pagamento não autorizado, que, conforme a legislação da UE, deve ocorrer imediatamente, no máximo até o final do próximo dia útil após a notificação da fraude.

O segundo momento refere-se à definição de quem arca com o prejuízo financeiro final. O tribunal decidiu que o banco mantém o direito de regresso: a instituição pode pleitear a recuperação dos valores em um processo apartado, desde que prove que o cliente agiu com intenção ou negligência grave ao revelar códigos de acesso. A decisão proíbe que a suspeita de negligência seja utilizada como justificativa para reter a devolução inicial dos fundos.

Efeitos na zona do euro e aplicação na Espanha

Embora a lide tenha ocorrido na Polônia, a sentença do TJUE serve como padrão unificado para a interpretação da Diretiva de Serviços de Pagamento em todos os Estados-membros da UE. Na Espanha, a decisão altera o fluxo de resolução de conflitos em casos de phishing, onde era comum que os bancos retivessem fundos sob a justificativa de auditorias internas de negligência.

Com a nova diretriz, o reembolso torna-se um ato urgente e incondicional. A disputa sobre a responsabilidade pela vazamento de dados passa a ser um processo civil posterior, no qual o ônus da prova sobre a negligência grave do cliente recai sobre a instituição financeira.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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