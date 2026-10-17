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A estação de derretimento no Ártico parou de crescer desde 2010

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Entre 1979 e o início da década de 2010, o período de degelo no Oceano Ártico sofreu uma alteração drástica: a temporada de derretimento tornou-se quase 40 dias mais longa. No entanto, dados de satélite analisados por pesquisadores da NASA e de outras instituições revelam que esse crescimento constante parou subitamente por volta de 2010, dando lugar a um regime de instabilidade com oscilações anuais significativas.

Глобально потепление
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Глобально потепление

A dinâmica do atraso no congelamento

A análise do período entre 1979 e 2023 mostra que a expansão da temporada de degelo não ocorreu porque a primavera chegou mais cedo, mas sim porque o oceano demorou mais para congelar no outono. Esse fenômeno é resultado de um desequilíbrio energético: à medida que a área de gelo branco diminuía, expunham-se vastas extensões de águas escuras. Enquanto o gelo reflete a radiação solar, a água escura a absorve, retendo o calor nas camadas oceânicas até tarde no outono e impedindo a regeneração imediata da cobertura gelada.

O fator da nebulosidade e a fragilidade do gelo

A interrupção do crescimento dessa tendência a partir de 2010 é atribuída a uma mudança nos padrões de nebulosidade da região. As nuvens passaram a atuar como um escudo mais eficiente, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a superfície da água, o que desacelerou o aquecimento e estabilizou a duração da temporada de degelo.

Somado a isso, a composição do gelo mudou. O gelo plurianual, massivo e estável, foi substituído por um gelo "jovem" e mais fino. Segundo Lynette Boisvert, do Centro de Voo Espacial Goddard, essa camada delgada é muito mais sensível a eventos meteorológicos pontuais, como tempestades e ventos. Atualmente, as condições climáticas de um ano específico exercem mais influência sobre a duração do degelo do que a tendência climática de longo prazo.

Um equilíbrio instável

A estabilização da temporada de degelo não indica que o aquecimento global cessou; a região ártica continua a aquecer quase quatro vezes mais rápido que a média global. A pausa observada pode ser temporária. Em áreas como o norte da Groenlândia e o Arquipélago Ártico Canadense, ainda existem reservas de gelo espesso. Se esses remanescentes continuarem a desaparecer, o Ártico poderá entrar em um novo ciclo de redução severa da cobertura de gelo, reiniciando a expansão do período de derretimento.

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Author`s name Petr Ermilin
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