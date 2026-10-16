Museu Nacional recebe novo aporte de R$ 10 milhões para reconstrução

O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) recebeu a confirmação de um novo aporte de R$ 10 milhões para a continuidade de sua reconstrução. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante visita à instituição, reforçando o compromisso do governo federal em recuperar o patrimônio nacional.

Este novo montante soma-se a um esforço financeiro maior: entre 2023 e 2026, o Ministério da Educação (MEC) já destinou aproximadamente R$ 68 milhões para as obras de restauração. O investimento foca não apenas na infraestrutura física, mas na tentativa de reverter a perda catastrófica sofrida em 2018.

A escala da destruição ocorrida há oito anos foi brutal. O incêndio, que atingiu o Paço de São Cristóvão justamente no bicentenário da instituição, eliminou cerca de 85% de um acervo de 20 milhões de itens. O fogo consumiu laboratórios, salas de aula e peças irrecuperáveis, incluindo documentos históricos, coleções de fósseis e mobiliário do primeiro reinado e da família imperial.

Apesar da magnitude da perda, a função do museu como centro de pesquisa científica — a maior coleção de história de ciência natural da América Latina — não foi interrompida. A produção de conhecimento segue ativa, apoiada pelo trabalho do Núcleo de Resgate de Acervos, que conseguiu salvar parte das coleções que haviam sido dadas como perdidas.

Tombado pelo Iphan, o Museu Nacional tenta agora, com a soma desses recursos, superar a marca da tragédia e restabelecer sua capacidade plena de preservação e exposição pública.