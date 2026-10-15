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Reportagem estudantil nas Filipinas gera entrega de mobiliário escolar

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A publicação de uma reportagem feita por estudantes em um jornal local resultou no envio de novas cadeiras para uma escola nas Filipinas. O déficit de mobiliário, causado pelo aumento do número de alunos, foi identificado e documentado pelos jovens jornalistas, atraindo a atenção de um representante do Departamento de Educação (DepEd). Após a repercussão do texto, a administração central do órgão interveio e confirmou a entrega dos equipamentos para suprir a carência da unidade.

Пустой школьный класс с деревянными партами и доской
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с деревянными партами и доской

O fluxo da denúncia ao serviço

O caso revela como a produção de conteúdo por estudantes opera como um canal de comunicação entre a comunidade escolar e a gestão governamental. Enquanto a mídia profissional muitas vezes ignora problemas hiperlocais, a coleta de fatos e entrevistas feita pelos alunos transforma a demanda cotidiana em pauta administrativa. Quando esses relatos chegam a canais digitais, eles funcionam como gatilhos para a tomada de decisão de gestores públicos, convertendo a documentação de uma falha em providência material.

A contradição entre a prática e a grade curricular

Apesar da eficácia do uso de ferramentas digitais para a resolução de problemas sociais, a disciplina de Alfabetização Midiática e Informacional (MIL) deixou de ser uma matéria básica obrigatória no currículo do ensino médio superior (SHS). Na prática, isso significa que, embora os estudantes utilizem as redes e a internet para exercer a cidadania e cobrar serviços, eles não possuem mais a garantia de um treinamento estruturado sobre como navegar nesses espaços com segurança.

A ausência da MIL como disciplina fundamental cria um vácuo no aprendizado de competências críticas, como a distinção entre fatos e desinformação e a proteção contra ameaças online. O sistema, ao remover a obrigatoriedade do curso, deixa de fornecer as ferramentas técnicas necessárias para que o jovem lide com os riscos do ambiente digital, como o cyberbullying e a violação de privacidade.

A alternativa ao banimento digital

Diante dos riscos à saúde mental e da propagação de notícias falsas, surge a discussão sobre a proibição do acesso de menores às redes sociais. No entanto, a experiência de mobilização estudantil sugere que o bloqueio total remove a capacidade de a juventude influenciar a gestão pública e participar de debates sociais. A proposta é que a resposta do Estado não seja a exclusão do aluno do espaço digital, mas a reestruturação do ensino para que o uso dessas plataformas seja crítico e responsável.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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