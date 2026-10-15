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Urso pardo em Yaylyu: a escassez na taiga transforma vilarejo em campo de conflitos e canibalismo

Sociedade » Incidentes

No vilarejo de Yaylyu, inserido nos limites da Reserva do Altai, a convivência entre moradores e ursos pardos não é um evento raro, mas a rotina diária. A presença frequente dos predadores nas ruas da localidade impõe aos residentes um modo de vida condicionado ao monitoramento constante e ao risco iminente.

Медведь в деревне
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медведь в деревне

A movimentação dos animais em direção às casas é ditada pela escassez de alimento na taiga. Segundo Yuri Kalinkin, pesquisador sênior da reserva, até 30 ursos foram registrados nos arredores de Yaylyu durante o verão. Quando a colheita de nozes e frutas silvestres falha na floresta, o olfato dos animais os guia até as plantações domésticas, especialmente em busca de maçãs.

Esse ciclo de aproximação atinge picos críticos, como ocorrido em 2008. Naquele ano, a primavera tardia eliminou as fontes de alimento naturais, levando os ursos a invadir a vila para atacar gado e coelhos, ignorando tentativas humanas de espantá-los com barulhos.

A letalidade da superpopulação e a luta interna

A concentração de tantos predadores em um espaço reduzido transforma o território em um campo de conflitos intraespecíficos. Dos 30 ursos avistados perto do vilarejo neste verão, 15 morreram. Parte dessas mortes foi causada pelo canibalismo, um mecanismo natural de regulação da população que se torna mais frequente sob pressão por recursos.

Os filhotes são as vítimas mais vulneráveis. Durante o período de acasalamento, machos podem matar os jovens para forçar o acesso às fêmeas. As mães, ao tentarem proteger a prole, frequentemente acabam mortas em confrontos com indivíduos mais fortes.

A diferença entre o animal selvagem e o habituado

Há uma distinção fundamental entre o urso que mantém seu instinto selvagem e aquele que perdeu o medo do ser humano. Em Yaylyu, os animais permanecem relativamente pacíficos porque não associam as pessoas à comida. O cenário muda em localidades maiores, como Artybash, onde o turismo e a existência de lixões abertos acostumam os ursos ao alimento humano.

Essa mudança psicológica altera o comportamento do animal: ele deixa de evitar a presença humana e passa a agir com agressividade quando não encontra a comida que espera.

O limite entre a conservação e a segurança

Para mitigar a presença de ursos em áreas públicas, existem propostas de pagamento a caçadores, com valores entre 15 mil e 35 mil rublos por animal abatido. Contudo, dentro da reserva, tais medidas são inviáveis, pois os animais são objetos de estudo científico.

A gestão desse equilíbrio enfrenta a contradição entre a proteção da espécie e a segurança civil. A superproteção pode levar ao superpovoamento e a invasões urbanas, como visto no Japão, onde a falta de bolotas e o crescimento da população resultaram no abate de mais de 14 mil ursos entre abril de 2025 e janeiro de 2026. Por outro lado, o abate descontrolado ameaça a integridade do ecossistema regional.

Para quem vive em Yaylyu, a segurança depende, portanto, de dois fatores concretos: a disponibilidade de alimento na floresta e o nível de interferência humana no habitat natural dos ursos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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