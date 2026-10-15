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Baleias-jubarte do Hemisfério Sul alteram migração e formam grandes grupos

Sociedade » Curiosidades

As baleias-jubarte do Hemisfério Sul apresentam evidências de ajustes em seus padrões migratórios e comportamentos sociais. Segundo a publicação britânica Science Focus, esses mamíferos marinhos estão alterando o timing de suas transações sazonais e aumentando a frequência de aglomerações em grandes grupos. Essas mudanças sugerem uma adaptação dinâmica às condições ambientais em mutação, embora a extensão real do impacto populacional permaneça objeto de estudo.

Горбатый кит в океане
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Горбатый кит в океане

Alterações no calendário e disponibilidade de alimento

Os deslocamentos mais significativos foram registrados nas águas costeiras da Austrália. A partir de 2021, o cronograma tradicional de migração sofreu desvios. Especialistas da Universidade de Queensland correlacionam essa alteração à redução da cobertura de gelo marinho na Antártida. A diminuição do gelo impacta diretamente a biomassa de krill, principal fonte nutricional das jubartes. Essa variação na acessibilidade do alimento pode forçar os animais a retornar às águas antárticas em períodos mais antecipados ao usual.

Processos análogos são observados nas margens da África do Sul. Em dezembro de 2025, registrou-se um aglomerado de quase 300 indivíduos, comportamento atípico para uma espécie que tradicionalmente se desloca de forma solitária ou em pequenos núcleos. Pesquisadores da Universidade de Pretória destacam que, entre 2015 e 2022, tais eventos de grande porte ocorreram 239 vezes. A hipótese predominante é que as zonas de ressurgência (upwelling), onde correntes profundas trazem nutrientes à superfície, funcionam como imãs para esses agregados.

Interações entre populações e troca de comportamentos

Casos de travessias entre populações isoladas geogrficamente também foram documentados. Em maio de 2026, confirmou-se o movimento de duas jubartes entre a Austrália e o Brasil: uma percorreu mais de 14.200 quilômetros, enquanto a outra ultrapassou 15.100 quilômetros.

Esses contatos podem facilitar a disseminação de técnicas comportamentais. Na costa canadense, observou-se a adoção do método de caça coletiva através de "redes de bolhas", técnica que consiste em envolver o cardume de peixes com bolhas de ar para densificá-lo. Prática antes restrita às jubartes do Alasca, essa estratégia indica a capacidade dos mamíferos de absorver e replicar táticas de outras grupos ao entrarem em contato.

Apesar da flexibilidade comportamental demonstrada, os cientistas ressaltam que a mudança climática e a redistribuição dos recursos alimentares introduzem riscos adicionais para a sustentabilidade dessas populações.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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