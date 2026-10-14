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Fizeram fila, suaram, travaram saídas: Tragédia no Zig Festival de SP abala a noite

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No último final de semana, em 10 de outubro de 2026, o Zig Festival terminou em tragédia com a morte de Pedro Felipe Higa Felizatto, de 28 anos. O jovem passou mal e desmaiou na pista do evento, que era realizado no complexo das casas de shows Audio e Pavilhão, na Zona Oeste de São Paulo.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Ele chegou a receber os primeiros socorros no local por volta de 1h40 e foi transferido de ambulância UTI para a Santa Casa de São Paulo, mas infelizmente não resistiu e faleceu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo como morte suspeita. Amigos relataram que o jovem estava sóbrio e não tinha histórico de problemas de saúde.

Graves denúncias e relatos do público

Paralelamente à fatalidade, as redes sociais foram inundadas por relatos de participantes criticando duramente a estrutura e a organização do festival.
O público relatou que o galpão principal estava excessivamente cheio, dificultando a circulação. Há depoimentos de que as saídas de emergência ficaram trancadas por um período, impedindo a saída das pessoas.

Frequentadores descreveram uma sensação térmica insuportável e falta de ventilação. Vídeos publicados no X (antigo Twitter) mostraram as paredes do local completamente molhadas de suor escorrendo e banheiros tomados por vapor.

Houve muitas queixas sobre a lentidão para conseguir água e a falta de socorristas e bombeiros suficientes para a quantidade de público. Relatos apontaram que a área reservada para pessoas com deficiência (PCD) foi invadida por outros participantes sem que houvesse fiscalização da segurança.

Pronunciamento dos envolvidos

Zig Festival: A organização emitiu notas pedindo desculpas pelos problemas estruturais da edição de 2026 e, posteriormente, manifestou profundo pesar pela morte de Pedro. Eles afirmaram estar cooperando integralmente com as investigações policiais para esclarecer os fatos.

Casa de Shows Audio: O espaço informou que o jovem foi prontamente atendido pelo médico responsável no posto de emergência do evento antes de ser levado ao hospital em uma ambulância UTI, trajeto que levou menos de oito minutos. A casa ressaltou que o atendimento ocorreu bem antes do show principal da noite (da cantora internacional Slayyyter), que começou por volta das 3h20.

O silêncio por parte das atrações (Slayyyter, Karol Conká, Linn da Quebrada, Rochelle Jordan e INJI) é comum em incidentes dessa magnitude, visto que os artistas costumam aguardar a conclusão das investigações oficiais lideradas pela Polícia Civil e o fechamento dos laudos do IML para evitar interferências jurídicas ou declarações precipitadas sobre a responsabilidade da produtora do evento.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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