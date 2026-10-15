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Status social protegia de envenenamento por chumbo na Idade Média

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Na Inglaterra medieval, os níveis de envenenamento por chumbo variavam de acordo com o estatuto social. Os cientistas descobriram que os indivíduos de elevado estatuto, enterrados com espadas e jóias caras, acumularam significativamente menos toxina na infância do que os indivíduos mais pobres que trabalhavam nas minas.

O estudo, publicado na revista Antiquity, incluiu os residentes do Peak District, uma região com uma longa história de mineração de chumbo. Os investigadores analisaram o esmalte dos molares, que forma a estrutura da raiz entre os 4 e os 12 anos de idade, preservando uma "impressão digital" química do corpo durante este período. A espectrometria de massa foi utilizada para medir as concentrações de chumbo em restos mortais datados do final da Idade do Ferro e da Idade Média (séculos VII a XV).

Vestígios Químicos da Desigualdade Social

Os níveis naturais de chumbo não devem exceder 0,5 partes por milhão (ppm). No entanto, a grande maioria dos residentes medievais da região apresentava níveis criticamente elevados: 10 dos 15 indivíduos estudados tinham níveis entre 15 e 40 ppm, e quatro ultrapassaram os 40 ppm. Em comparação, uma criança do final da Idade do Ferro apresentou níveis até 4,29 ppm, muitas vezes superiores ao normal.

Os níveis mais baixos de intoxicação foram encontrados num homem adulto sepultado com uma espada valiosa (2 ppm) e noutros membros da elite. Os autores sugerem que estes indivíduos não estavam diretamente envolvidos na mineração e processamento de minério, mas sim desempenhavam funções administrativas ou comerciais. Os trabalhadores cujos enterramentos não continham artefactos de elevado valor apresentavam concentrações extremas da toxina.

Os investigadores observaram ainda que três mulheres da amostra morreram entre os 17 e os 25 anos. Isto pode indicar indiretamente o impacto negativo da exposição prolongada ao chumbo, embora não tenha sido confirmada uma relação direta de causa-efeito com a morte.

Limitações das conclusões científicas

Este estudo descreve as evidências arqueológicas da acumulação de toxinas numa coorte histórica específica. Não comprova doenças específicas entre os falecidos nem oferece soluções médicas. O elevado estatuto social protegia contra o contacto físico com o metal, não contra a sua simples presença na região. É esta diferença na exposição que constitui a principal conclusão do estudo.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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