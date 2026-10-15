Olimpo das ondas: a diferença entre um temporal comum e a parede d'água letal

As ondas oceânicas sempre estiveram associadas à previsibilidade: os marinheiros sabiam onde esperar as tempestades e conseguiam estimar a altura das suas cristas. No entanto, periodicamente, como que do nada, uma parede vertical da altura de um prédio de dez andares surgia da água, transformando grandes embarcações em destroços. Durante muito tempo, os relatos dos marinheiros sobreviventes foram atribuídos a alucinações ou stress, até que os instrumentos confirmaram que as ondas gigantes eram reais e representavam uma séria ameaça.

De "Anedotas" a Instrumentos

Na oceanografia clássica, acreditava-se que o aparecimento de uma onda anormalmente alta era um evento com probabilidade de ocorrer uma vez a cada mil anos. Os marinheiros, porém, descreviam um cenário recorrente: uma depressão profunda, conhecida como "buraco no mar", surgia à frente do navio, seguida de uma parede de água quase vertical.

O cenário científico mudou a 1 de janeiro de 1995, quando um telémetro laser na plataforma de gás Dropner, no Mar do Norte, registou uma única onda de 25,6 metros de altura, em comparação com a altura média das ondas circundantes, que não ultrapassava os 12 metros. Esta tornou-se a primeira prova indiscutível de que o oceano é capaz de concentrar energia significativa num único ponto.

Em setembro desse ano, o Capitão Ronald Warwick, do navio Queen Elizabeth 2, descreveu um encontro com os "penhascos brancos de Dover" — a sua alcunha para uma parede de água com aproximadamente 29 metros de altura. O navio não conseguiu ultrapassar a crista e atravessou-a. O impacto danificou a proa de aço do navio, embora não tenha havido registo de vítimas.

Física da Ocorrência

As ondas gigantes surgem de uma rara coincidência de fatores físicos. Os investigadores identificam vários cenários principais:

Sobreposição: Diferentes sistemas de ondas que viajam a velocidades diferentes podem colidir acidentalmente no mesmo ponto, resultando na soma das suas alturas. Instabilidade não linear: uma onda num grupo começa a absorver a energia das suas vizinhas, fazendo com que as ondas vizinhas se atenuem, enquanto a própria onda cresce até tamanhos significativos.

Interação com correntes: as ondas que encontram uma corrente forte a aproximar-se abrandam, comprimem-se em comprimento e são forçadas a aumentar em altura.

Onde é que o risco é maior?

Embora as ondas gigantes possam ocorrer em qualquer ponto do oceano, os cientistas identificaram "pontos críticos" — zonas onde se cruzam correntes fortes e ventos intensos. Estes incluem:

Cabo das Agulhas (África do Sul) — uma zona onde as correntes quentes e as ondas da Antártida se encontram.

A costa do Japão — sob a influência da poderosa Corrente de Kuroshio.

O Atlântico Norte — uma área de tempestades constantes e travessias de ondas.

O Oceano Antártico — a ausência de terra permite que as ondas acumulem energia significativa.

Opções de resgate

O principal perigo das ondas gigantes é a sua ocorrência repentina. Os radares convencionais muitas vezes não conseguem detetá-las a tempo. No entanto, observações de satélite feitas pela Agência Espacial Europeia (o projeto MaxWave) confirmaram que estas ondas ocorrem regularmente — várias em diferentes pontos do planeta todos os dias.

No Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), estão a ser desenvolvidos algoritmos capazes de prever o aparecimento de uma crista anómala 2 a 3 minutos antes do impacto. Este tempo não é suficiente para alterar a rota, mas é o suficiente para a tripulação fechar as escotilhas, interromper trabalhos perigosos no convés e preparar-se para o impacto.