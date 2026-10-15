Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Olimpo das ondas: a diferença entre um temporal comum e a parede d'água letal

Sociedade » Curiosidades

As ondas oceânicas sempre estiveram associadas à previsibilidade: os marinheiros sabiam onde esperar as tempestades e conseguiam estimar a altura das suas cristas. No entanto, periodicamente, como que do nada, uma parede vertical da altura de um prédio de dez andares surgia da água, transformando grandes embarcações em destroços. Durante muito tempo, os relatos dos marinheiros sobreviventes foram atribuídos a alucinações ou stress, até que os instrumentos confirmaram que as ondas gigantes eram reais e representavam uma séria ameaça.

De "Anedotas" a Instrumentos

Na oceanografia clássica, acreditava-se que o aparecimento de uma onda anormalmente alta era um evento com probabilidade de ocorrer uma vez a cada mil anos. Os marinheiros, porém, descreviam um cenário recorrente: uma depressão profunda, conhecida como "buraco no mar", surgia à frente do navio, seguida de uma parede de água quase vertical.

O cenário científico mudou a 1 de janeiro de 1995, quando um telémetro laser na plataforma de gás Dropner, no Mar do Norte, registou uma única onda de 25,6 metros de altura, em comparação com a altura média das ondas circundantes, que não ultrapassava os 12 metros. Esta tornou-se a primeira prova indiscutível de que o oceano é capaz de concentrar energia significativa num único ponto.

Em setembro desse ano, o Capitão Ronald Warwick, do navio Queen Elizabeth 2, descreveu um encontro com os "penhascos brancos de Dover" — a sua alcunha para uma parede de água com aproximadamente 29 metros de altura. O navio não conseguiu ultrapassar a crista e atravessou-a. O impacto danificou a proa de aço do navio, embora não tenha havido registo de vítimas.

Física da Ocorrência

As ondas gigantes surgem de uma rara coincidência de fatores físicos. Os investigadores identificam vários cenários principais:

Sobreposição: Diferentes sistemas de ondas que viajam a velocidades diferentes podem colidir acidentalmente no mesmo ponto, resultando na soma das suas alturas. Instabilidade não linear: uma onda num grupo começa a absorver a energia das suas vizinhas, fazendo com que as ondas vizinhas se atenuem, enquanto a própria onda cresce até tamanhos significativos.

Interação com correntes: as ondas que encontram uma corrente forte a aproximar-se abrandam, comprimem-se em comprimento e são forçadas a aumentar em altura.

Onde é que o risco é maior?

Embora as ondas gigantes possam ocorrer em qualquer ponto do oceano, os cientistas identificaram "pontos críticos" — zonas onde se cruzam correntes fortes e ventos intensos. Estes incluem:

Cabo das Agulhas (África do Sul) — uma zona onde as correntes quentes e as ondas da Antártida se encontram.

A costa do Japão — sob a influência da poderosa Corrente de Kuroshio.

O Atlântico Norte — uma área de tempestades constantes e travessias de ondas.

O Oceano Antártico — a ausência de terra permite que as ondas acumulem energia significativa.

Opções de resgate

O principal perigo das ondas gigantes é a sua ocorrência repentina. Os radares convencionais muitas vezes não conseguem detetá-las a tempo. No entanto, observações de satélite feitas pela Agência Espacial Europeia (o projeto MaxWave) confirmaram que estas ondas ocorrem regularmente — várias em diferentes pontos do planeta todos os dias.

No Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), estão a ser desenvolvidos algoritmos capazes de prever o aparecimento de uma crista anómala 2 a 3 minutos antes do impacto. Este tempo não é suficiente para alterar a rota, mas é o suficiente para a tripulação fechar as escotilhas, interromper trabalhos perigosos no convés e preparar-se para o impacto.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Mulher
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Jardinagem
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Jardinagem
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
últimos materiais
Olimpo das ondas: a diferença entre um temporal comum e a parede d'água letal
Tendências de calçados inverno 2026/27: o retorno do salto fino e couro liso
Frigideira como forno: a técnica que transformou o resultado de bolos caseiros simples
Guarda-roupa de inverno: como ajustar a proporção entre casacos e calçados
SERNIC assinala um ano sem registos de raptos em Moçambique
Mitos sobre coloração após os 50 anos: as regras essenciais para uma transição capilar impecável
Rússia inaugura primeiro cluster robotizado de baterias com automação de 95%
CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam
Hierarquia de atividade e limites de tolerância em formulações com retinoides
Massa que vira purê na geladeira: o erro crítico cometido nos primeiros minutos após o fogo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.