42% dos brasileiros defendem gratuidade em cultura como prioridade absoluta em políticas públicas

O acesso gratuito à cultura não é apenas um desejo, mas a urgência central de quem olha para os próximos governos no Brasil. De acordo com a 7ª edição da pesquisa Hábitos Culturais, divulgada nesta quarta-feira (14), 42% dos brasileiros consideram que a gratuidade em shows, cinemas e exposições deve ser a prioridade absoluta nas políticas públicas do país.

Photo: commons.wikimedia.org by Aashcher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Открытый кинотеатр

O dado expõe um abismo social gritante: embora a Constituição Federal garanta o acesso à cultura para todos, a realidade é ditada pelo bolso. A disparidade fica evidente no cinema: enquanto 63% das classes A e B frequentaram salas de projeção no último ano, apenas 18% das classes D e E conseguiram fazer o mesmo. Uma diferença brutal de 45 pontos percentuais que prova que o direito constitucional, na prática, é um privilégio de renda.

Para Ana Maria Cardoso, coordenadora do Observatório da Fundação Itaú, essa distância não reflete falta de interesse ou gosto pessoal, mas sim barreiras concretas. O custo — que engloba desde o valor do ingresso até o transporte — é o principal vilão, afastando 35% dos entrevistados. Para quem consegue frequentar eventos, quase metade gasta até R$ 100 mensais, um valor que, para grande parte da população, é proibitivo.

Mas a barreira não é apenas financeira. O medo da violência atua como um muro invisível, sendo o segundo maior fator de desmotivação (30%). A insegurança é tangível: 47% temem assaltos nas proximidades dos eventos e 43% sentem a falta de policiamento. Outro ponto alarmante é o assédio contra mulheres em espaços culturais, que subiu para 27%, evidenciando que a cultura, quando acessível, nem sempre é um ambiente seguro.

Além da gratuidade, a população cobra infraestrutura. Cerca de 32% pedem a criação de novos museus, teatros e cinemas, enquanto 33% revelam que sequer existem equipamentos culturais em suas regiões. O paradoxo é que, enquanto a demanda cresce, o conhecimento sobre a lei é limitado: 32% dos brasileiros sequer sabem que o acesso à cultura é um direito garantido pela Constituição.

A pesquisa, realizada pelo Observatório Fundação Itaú com apoio técnico do Datafolha, ouviu 2.448 pessoas de 16 a 65 anos em 137 municípios entre julho de 2026, traçando um mapa claro: a cultura no Brasil ainda é um território de exclusão, onde o custo do deslocamento e o medo da rua pesam tanto quanto o preço do ingresso.