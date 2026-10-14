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Gigante pré-histórico sob suspeita: o custo fatal de carregar uma coroa monumental na Eurásia

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Conhecido popularmente como o alce-irlandês, o Megaceros giganteus não pertencia à linhagem dos alces, mas constituiu uma espécie independente de cervídeos que habitou vastas áreas da Eurásia por centenas de milhares de anos. Esta espécie destacou-se por possuir a maior coroa de chifres entre todos os membros de sua família, com uma envergadura que atingia 3,7 metros e um peso aproximado de 40 quilogramas, estrutura que exigia adaptações anatômicas significativas em seu portador.

Лось в лесу
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Adaptações físicas e custos fisiológicos

Os machos adultos da espécie alcançavam até 2,1 metros de altura na cernelha e pesavam entre 500 e 700 quilogramas. Para sustentar a massa dos chifres, a espécie desenvolveu uma musculatura robusta na região do pescoço e do cinto escapular, traço confirmado tanto pelo estudo dos vértebras fósseis quanto por representações em pinturas rupestres que frequentemente mostram um proeminente gibado nos ombros do animal.

A manutenção dessa estrutura óssea impôs um custo energético elevado. A formação dos chifres exigia grandes quantidades de minerais, principalmente cálcio e fósforo. Essa dependência tornou a espécie vulnerável a variações na qualidade do pastagem, pois os recursos metabólicos destinados ao crescimento osseo durante o período de acasalamento competiam diretamente com a energia necessária para a sobrevivência básica, especialmente em períodos de escassez alimentar.

Relevância ambiental e dietética

Embora uma das maiores concentrações de fósseis tenha sido encontrada em turfeiras na Irlanda, graças às condições de conservação preservadas no solo, o registro arqueológico indica que o Megaceros giganteus teve uma distribuição quase pan-eurasiana. A espécie preferia ambientes abertos, como campos e florestas raras, evitando densidades vegetais elevadas.

Análises isotópicas realizadas em dentes fósseis revelam que a dieta era composta por ervas de prado, plantas com flores, como asteráceas e Artemisia, além de brotos e folhas de arbustos. Evidências obtidas de sedimentos no fundo do Mar do Norte sugerem que os animais alimentavam-se frequentemente em estepes ricas em minerais, o que indica que suas necessidades energéticas e nutricionais eram altas e que sua sobrevivência dependia de ecossistemas capazes de fornecer essa matéria-prima mineral constante.

Processo de extinção

A extinção da espécie não resultou de um único fator catastrófico, mas de uma combinação de pressões ambientais e antrópicas que se intensificaram ao final do período glacial. A transição climática do Dryas Tardio causou um resfriamento abrupto, reduzindo o período de crescimento das plantas. Para um animal que necessitava de uma base mineral robusta para sustentar seus chifres, essa redução na qualidade nutricional da vegetação tornou-se insustentável, afetando particularmente os machos, cuja aptidão reprodutiva estava ligada à condição física e ao tamanho dos chifres.

Na fase subsequente de aquecimento, a substituição gradual dos campos abertos por florestas densas criou um segundo obstáculo. O ambiente florestal limitou a capacidade dos cervídeos de locomoção e, crucialmente, reduziu a disponibilidade das plantas heliófilas que constituíam a base de sua dieta. A interação entre a dificuldade de movimento causada pela envergadura dos chifres em habitats fechados e a perda do habitat alimentar específico acelerou o declínio populacional.

Os grupos humanos do Paleolítico também atuaram como predadores, caçando a espécie por causa do volume de carne e pele obtidos. Embora a caça humana raramente seja apontada como a causa primária da extinção, ela provavelmente exerceu uma pressão adicional sobre populações já estressadas pelas mudanças climáticas e ecológicas, funcionando como um fator limitante final.

Contrariando a crença de que a espécie desapareceu simultaneamente aos mamutes há cerca de 10 mil anos, registros recentes na Sibéria Ocidental indicam que pequenos grupos de Megaceros giganteus persistiram até aproximadamente 7.700 anos atrás. Esses últimos exemplares sobreviveram milhares de anos após o fim principal da era glacial, demonstrando que a extinção foi um processo gradual e geográficamente diferenciado, marcado pela perda progressiva de condições ambientais favoráveis e pela impossibilidade de adaptação às novas configurações do habitat na Eurásia.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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