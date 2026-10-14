Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Cinco cêntimos por três milhões de dólares: que moedas antigas valem uma fortuna

Sociedade » Curiosidades

Uma moeda de cinco cêntimos emitida nos Estados Unidos em 1792, sob o governo do presidente George Washington, foi vendida na Heritage Auctions por 2,928 milhões de dólares. 66 concorrentes concorreram à peça histórica. O preço recorde anterior para tal moeda era de 1,41 milhões de dólares.

Руки в белых перчатках перебирают золотые и серебряные монеты в синем ложементе
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Руки в белых перчатках перебирают золотые и серебряные монеты в синем ложементе

A moeda de prata Half Disme é uma das primeiras moedas emitidas pelos Estados Unidos independentes. Foi cunhado antes do lançamento completo da American Mint. A cópia sobrevivente está em condições quase perfeitas, o que explica o seu valor excepcional.
No entanto, esta está longe de ser a moeda mais cara da história da numismática.

As cinco moedas mais caras vendidas em leilões públicos são:

20 dólares americanos 1933 - 18,87 milhões de dólares, leilão da Sotheby’s, 2021. O ouro “Double Eagle” tornou-se recordista devido à sua raridade e história invulgar: quase toda a circulação foi confiscada e destruída.

Dólar de prata de 1794 - 10,02 milhões de dólares, 2013. Um dos primeiros dólares cunhados nos Estados Unidos.

1787 Brasher Gold Doubloon - 9,36 milhões de dólares, 2021. Uma moeda rara feita pelo joalheiro nova-iorquino Ephraim Brasher.

Cinco dólares de ouro de 1.822 – 8,4 milhões de dólares, 2021. Apenas são conhecidos três exemplares sobreviventes.

Dólar de prata de 1804 - 7,68 milhões de dólares, 2021. Uma famosa raridade americana conhecida como o “Rei dos Dólares”.

O valor das moedas antigas é determinado não tanto pela idade e pelo conteúdo em metais preciosos, mas pela raridade, preservação, história de origem e procura do colecionador. Mesmo as moedas do mesmo ano de emissão podem diferir em preço dezenas de vezes.
A numismática continua a ser um hobby popular e ao mesmo tempo uma área de investimento colecionável.

Ao mesmo tempo, nem todas as notas antigas têm grande valor: as moedas produzidas em massa do século XIX custavam, por vezes, apenas alguns dólares.

Quem fica com as raridades de um milhão de dólares? Normalmente, os compradores são colecionadores e investidores particulares ricos. Os seus nomes muitas vezes permanecem desconhecidos. Alguns dos espécimes mais raros estão em museus, mas muitos são guardados em cofres privados e cofres de bancos, aparecendo em público apenas durante exposições e leilões.

Assim, uma moeda antiga pode ser mais cara do que uma mansão luxuosa. No entanto, o seu valor não é determinado pelo seu valor nominal, mas pela disponibilidade dos colecionadores para pagar milhões pela oportunidade de possuir uma peça única da história.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Cenouras em areia: como o corte do topo define a longevidade do armazenamento
Jardinagem
Cenouras em areia: como o corte do topo define a longevidade do armazenamento
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Receitas e Culinária
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Rússia
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
últimos materiais
Terrazzo líquido: superfície monolítica que dispensa o alinhamento de emendas
Aena assume gestão do Galeão com plano de expandir voos e investir R$ 1 bilhão
Acordo Mercosul-UE ativou crescimento das exportações brasileiras
China restringe assentos de gravidade zero e telas gigantes em veículos por risco à segurança
BMW, Mercedes e Audi lideram estatísticas de seguros de carros premium na Rússia
Kendall Jenner mostra como usar jeans de cintura alta em 2026
Regar demais logo após o transplante asfixia as raízes danificadas e acelera o apodrecimento
Demissão no MAI divide versões: conflito sobre SIRESP expõe falhas na rede de emergências
Honda atinge pontuação máxima em novo índice de segurança da FIA
Rosto incomum viraliza no mundo: nomeação de embaixadora dos EUA acumula milhões de visualizações
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.