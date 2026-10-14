Cinco cêntimos por três milhões de dólares: que moedas antigas valem uma fortuna

Uma moeda de cinco cêntimos emitida nos Estados Unidos em 1792, sob o governo do presidente George Washington, foi vendida na Heritage Auctions por 2,928 milhões de dólares. 66 concorrentes concorreram à peça histórica. O preço recorde anterior para tal moeda era de 1,41 milhões de dólares.

Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Руки в белых перчатках перебирают золотые и серебряные монеты в синем ложементе

A moeda de prata Half Disme é uma das primeiras moedas emitidas pelos Estados Unidos independentes. Foi cunhado antes do lançamento completo da American Mint. A cópia sobrevivente está em condições quase perfeitas, o que explica o seu valor excepcional.

No entanto, esta está longe de ser a moeda mais cara da história da numismática.

As cinco moedas mais caras vendidas em leilões públicos são:

20 dólares americanos 1933 - 18,87 milhões de dólares, leilão da Sotheby’s, 2021. O ouro “Double Eagle” tornou-se recordista devido à sua raridade e história invulgar: quase toda a circulação foi confiscada e destruída.

Dólar de prata de 1794 - 10,02 milhões de dólares, 2013. Um dos primeiros dólares cunhados nos Estados Unidos.

1787 Brasher Gold Doubloon - 9,36 milhões de dólares, 2021. Uma moeda rara feita pelo joalheiro nova-iorquino Ephraim Brasher.

Cinco dólares de ouro de 1.822 – 8,4 milhões de dólares, 2021. Apenas são conhecidos três exemplares sobreviventes.

Dólar de prata de 1804 - 7,68 milhões de dólares, 2021. Uma famosa raridade americana conhecida como o “Rei dos Dólares”.

O valor das moedas antigas é determinado não tanto pela idade e pelo conteúdo em metais preciosos, mas pela raridade, preservação, história de origem e procura do colecionador. Mesmo as moedas do mesmo ano de emissão podem diferir em preço dezenas de vezes.

A numismática continua a ser um hobby popular e ao mesmo tempo uma área de investimento colecionável.

Ao mesmo tempo, nem todas as notas antigas têm grande valor: as moedas produzidas em massa do século XIX custavam, por vezes, apenas alguns dólares.

Quem fica com as raridades de um milhão de dólares? Normalmente, os compradores são colecionadores e investidores particulares ricos. Os seus nomes muitas vezes permanecem desconhecidos. Alguns dos espécimes mais raros estão em museus, mas muitos são guardados em cofres privados e cofres de bancos, aparecendo em público apenas durante exposições e leilões.

Assim, uma moeda antiga pode ser mais cara do que uma mansão luxuosa. No entanto, o seu valor não é determinado pelo seu valor nominal, mas pela disponibilidade dos colecionadores para pagar milhões pela oportunidade de possuir uma peça única da história.