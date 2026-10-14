Parece inofensivo, mas guarda um perigo raro: o peixe que fecha a boca depois da morte

Ao longo dos séculos, pescadores e naturalistas atribuíram à lubina, ou "lóbrega", nomes como "lobo marinho" ou "comedora de pedras", inspirados em sua aparência reminiscente de uma criatura pré-histórica. No entanto, a característica mais singular desta espécie não reside apenas no seu aspecto intimidante, mas na extraordinária resistência de suas terminações nervosas. Trata-se de um dos poucos seres vivos capazes de causar lesões graves a humanos, mesmo após o óbito cerebral.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зубатка крупным планом

Adaptação às profundezas geladas

Membro da ordem dos escorpióideos, o peixe habita preferencialmente as profundezas geladas dos mares setentrionais. A ciência identifica cinco espécies distintas, sendo as de maior porte a lubina pintada e a lubina enguia, que podem alcançar 1,8 e 2,4 metros de comprimento, respectivamente. Apesar do corpo serpenteado e da cabeça robusta equipada com presas proeminentes, na natureza estas criaturas comportam-se como solitárias pacíficas e lentas.

Passam a maior parte do tempo escondidas em fendas rochosas a até quinhentos metros de profundidade, emergindo para caçar apenas à noite. Um detalhe fisiológico crucial para essa sobrevivência é a presença de proteínas anticongelantes no sangue, que impedem a cristalização dos líquidos corporais mesmo em temperaturas d'água negativas.

Mecânica da mordida

O nome da espécie deriva da estrutura única de sua boca. O aparelho dentário é composto por dois tipos de dentes com funções específicas: presas cônicas frontais, semelhantes às de um canino, usadas para agarrar a presa e arrancá-la das rochas, e molariformes posteriores, localizados no céu da boca e nas profundezas da cavidade oral, que funcionam como trituradores de alta potência.

Os músculos mastigatórios são excepcionalmente desenvolvidos; sua massa corporal é três vezes superior à de outros peixes predadores. Essa potência permite esmagar cascos de caranguejos e conchas de moluscos com facilidade. Além disso, os dentes possuem uma propriedade física rara: sob pressão colossal, não se deformam lateralmente, mas tornam-se mais densos, tornando-os praticamente indestrutíveis.

O reflexo pós-morte

O maior risco que estes peixes representam para os pescadores é o chamado reflexo pós-mortem. Mesmo com a cabeça separada do corpo, a mandíbula mantém a capacidade de se fechar com enorme força. Isso não indica agressividade residual ou "vingança", e sim uma resposta fisiológica automática.

Em espécies de águas frias, o metabolismo é lento e a decomposição tecidual ocorre de forma mais gradual. O arco reflexo — o caminho neural desde os receptores da boca até os músculos via sistema nervoso — permanece funcional por um período significativo após a morte cerebral. Qualquer toque ativa o contração muscular involuntária.

Enquanto houver reserva de ATP (o combustível energético das células) nos músculos, a mandíbula responderá a estímulos táteis. Registros históricos documentam inúmeros acidentes em que pessoas perderam dedos ao tentar extrair anzóis de bocas de peixes que já não apresentavam sinais de vida, mas cujos reflexos ainda estavam ativos.

Comportamento e parentalidade

Fora do contexto da pesca, a lubina exibe um comportamento pacifista. Mergulhadores relatam sua tranquilidade; a espécie tende a fugir em vez de atacar. Contudo, a situação muda drasticamente em dois cenários: a defesa da própria vida e a proteção da prole.

Exibindo um alto grau de investimento parental, o macho assume a guarda da ninhada. Após a desova, a fêmea deixa os ovos, e o macho enrola-se ao redor da postura. Durante vários meses, às vezes até nove, ele protege os ovos, reduzindo a alimentação e atacando ferozmente qualquer ameaça que se aproxime. Nesses períodos, o "lobo marinho" justifica plenamente o seu epíteto, agindo como um defensor intransigente do ninho.