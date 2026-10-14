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Um vulcão famoso engana todo mundo: o que os satélites revelaram sob a Nicarágua

Sociedade » Curiosidades

Acima da caldera do vulcão Masaya, na Nicarágua, o cheiro de enxofre e o burbulhar da lava ao fundo fazem parte da paisagem para os turistas que visitam o local. No entanto, para os cerca de dois milhões de pessoas que vivem num raio de 21 quilômetros do pico, o perigo real não está no fluxo de lava visível — cuja última grande erupção foi registrada em 1772 -, mas no que acontece sob os pés. Pesquisadores da Penn State University (Universidade Estadual da Pensilvânia) identificaram uma mecânica subterrânea complexa que desafia as expectativas sobre como o vulcão opera, revelando uma dinâmica interna que funciona de forma contrária ao que se observava na superfície.

Действующий вулкан
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Действующий вулкан

Medições realizadas por satélite entre 2018 e 2024 apresentaram um cenário contraditório de deformação do solo. Enquanto a parte central da caldera inicialmente afundou e depois começou a subir, a área ao redor do cratera ativa de Santiago, onde fica o lago de lava, continuou rebaixando-se ao longo de todo o período de observação, ignorando a tendência geral de elevação. Essa divergência no movimento do terreno sugere que o sistema magmático do Masaya não é um bloco único; em vez disso, há evidências fortes de que dois reservatórios de magma independentes estão ativos simultaneamente.

Como os satélites detectam a "respiração” da montanha

Para mapear esses processos, a equipe científica utilizou dados do satélite Sentinel-1, que sobrevoa o vulcão aproximadamente a cada 12 dias. A tecnologia InSAR (Interferometria de Radar de Abertura Sintética) permitiu aos cientistas medir mudanças microscópicas na distância entre o satélite e a superfície terrestre, mesmo através das nuvens tropicais frequentes na região. O princípio é direto: quando o magma abandona um reservatório subterrâneo, o solo acima afunda; quando uma nova porção de magma entra, a superfície se eleva.

Lidice Johnson, autora principal do estudo e ex-aluna da Penn State, interpreta os dados apontando que a elevação da caldera indica o preenchimento de um reservatório principal mais profundo, possivelmente alimentado por magma de camadas ainda mais distantes da superfície. Ao mesmo tempo, o rebaixamento contínuo da zona da cratera de Santiago sugere que um reservatório mais raso, responsável por alimentar o lago de lava, está sendo esvaziado. Esses dois processos ocorreram em paralelo e de maneira independente.

Por que essa distinção importa para a segurança

Embora a pesquisa não tenha identificado uma ameaça imediata às comunidades vizinhas no momento, compreender essa estrutura de "dois estágios” é crucial. Yunchol Kim, coautor do trabalho e doutorando na Penn State, explica que o monitoramento contínuo permite estabelecer uma linha de base para a atividade normal do vulcão. Somente conhecendo o comportamento padrão do sistema, os cientistas conseguem reconhecer rapidamente anomalias que sinalizem mudanças no regime de atividade. Isso transforma medições abstratas de deslocamento do solo em ferramentas concretas para o tempo de decisão em situações de crise.

O trabalho, apoiado pelo National Science Foundation (Fundações Nacional de Ciência dos EUA), demonstra que mesmo vulcões bem estudados, como os lagos de lava do Masaya, escondem uma hidrodinâmica complexa. Apreciação das conexões entre os reservatórios subterrâneos ajudará não apenas na gestão de riscos na Nicarágua, mas também no aprimoramento das previsões sobre o comportamento de vulcões semelhantes ao redor do mundo, onde os processos ocultos sob a superfície visível permanecem como o maior enigma e risco potencial.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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