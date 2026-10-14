Por que pintões domésticos são amarelos e os ancestrais selvagens são marrons

Para a maioria das pessoas, a imagem de um pintão é inconfundível: uma pequena bola fofa de plumagem amarela vibrante. No entanto, um olhar sobre o ancestral selvagem de todas as galinhas domésticas, a galinha-das-índias-banquese (ou galinha da banya), revela uma realidade biológica diferente. As crias dessa espécie possuem um penugamento marrom com listras longitudinais características nas costas. Essa discrepância de cor, que se consolidou ao longo de milênios de domesticação, não é um mero capricho estético da natureza, mas sim o resultado de uma complexa interação entre genética, condições ambientais e seleção humana.

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A função da camuflagem na natureza

Nos seus habitats naturais, nas florestas do Sudeste Asiático, os filhotes de galinha-banquese são extremamente vulneráveis. Para predadores como serpentes, mangustos e aves de rapina, eles representam presa fácil. A sobrevivência dessas crias depende diretamente da sua capacidade de permanecem invisíveis.

A coloração marrom com listras escuras funciona como um camuflagem eficiente. Essa tonalidade é atribuída à eumelanina, o pigmento responsável pelas cores preto e marrom. O padrão listrado "dissolve" os contornos do corpo do pintão, permitindo que ele se fundir com o fundo de folhas secas, galhos e solo. Pesquisadores observam que um filhote selvagem escondido na cobertura florestal é praticamente impossível de ser detectado, mesmo por observadores muito próximos.

Um aspecto ecológico relevante é que o nascimento dos filhotes na natureza costuma coincidir com o início da estação das chuvas. Nesse período, ocorre o voo massivo de termitas, que constituem a base da dieta dos filhotes, fornecendo a proteína necessária para seu rápido desenvolvimento.

O impacto da seleção humana na coloração

A domesticação das galinhas, que começou há aproximadamente 9.500 anos, alterou radicalmente a aparência das aves. A seleção foi direcionada principalmente para produtividade, temperamento e, o que não é menos importante, para a cor da plumagem dos adultos. Frequentemente, dava-se preferência às galinhas brancas: suas carcaças apresentam uma aparência mais esteticamente agradável após o processamento, e a pena branca é valorizada em usos domésticos.

A alteração na cor dos filhotes tornou-se um efeito colateral dessa seleção. Na genética das galinhas, há dois caminhos principais para se chegar à cor branca:

Branco dominante: uma mutação que bloqueia a síntese do pigmento marrom-preto (eumelanina).

Branco recessivo: uma mutação mais profunda, que suprime quase completamente a produção de melanina. Essa variante é característica de muitas modernas raças de corte (broilers).

Quando os selecionadores removem o pigmento escuro da plumagem da ave adulta, ele também desaparece do penugamento dos filhotes. Como resultado, resta apenas a feomelanina, que confere aos pintões aquele tom amarelo clássico. Dessa forma, a cor amarela é, essencialmente, a ausência da "tinta protetora" natural.

Origens genéticas do amarelo e a influência da dieta

A cor amarela das galinhas domésticas não se limita ao penugamento. Em muitas raças, o bico e as patas também apresentam uma tonalidade amarelo-limão distinta. Em 2008, cientistas sob a liderança de Yona Eriksson descobriram que esse traço não foi herdado do ancestral banquês, mas sim o resultado de uma antiga hibridização com outra espécie: a galinha-das-índias-cinzenta, encontrada na Índia.

Essa descoberta demonstrou que as aves domésticas modernas têm origem mista. É importante notar que a intensidade dessa cor amarela também depende da ração. As aves obtêm carotenoides (pigmentos naturais) da alimentação: milho, gramíneas ou suplementos especiais. Se a galinha for privada de fontes de carotenoides, sua pele e penugamento ficarão significativamente mais pálidos.

Diversidade das raças domésticas

Apesar da predominância dos pintões amarelos na avicultura industrial, um enorme leque de colorações é preservado entre as raças domésticas:

As raças tipo "perdiz" mantêm o padrão listrado "selvagem". Os Australorps e Orpingtons nascem com penugamento preto e ventre branco. As Rhode Island Red possuem penugamento castanho intenso. As Marans são conhecidas por sua coloração listrada, associada a um gene específico chamado "gene de galinhola".

A transformação do filhote marrom das florestas no habitante amarelo da fazenda é um exemplo claro de como o homem, ao alterar as condições de vida e alimentação dos animais, reestrutura fundamentalmente seus mecanismos biológicos, desativando sistemas de proteção ancestrais em favor de suas próprias necessidades agrícolas.