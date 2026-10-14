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Polícia Civil do RJ deflagra operação contra esquema de policiais ligados ao Comando Vermelho

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira (13), uma operação destinada a desarticular um esquema de cooperação entre agentes públicos e a facção criminosa Comando Vermelho. A investigação foca em policiais suspeitos de utilizar seus cargos para facilitar o tráfico de armas e munições, além do repasse de informações privilegiadas sobre operações policiais ao grupo criminoso.

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Photo: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
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O processo investigativo teve início em outubro de 2023, após a prisão de um policial militar e de um civil flagrados com 100 quilos de cocaína no subúrbio da capital fluminense. A partir desse evento, as autoridades identificaram a existência de uma estrutura coordenada de logística, responsável pela compra, transporte e distribuição de entorpecentes e armamentos para comunidades sob controle da facção.

A operação conta com o apoio técnico da Corregedoria da Polícia Militar e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Até as 8h10 desta terça-feira, as autoridades confirmaram a prisão de três pessoas: uma em flagrante e duas por meio de mandados de prisão judiciais.

Paralelamente, a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte do policial militar detido em 2023. O agente foi assassinado a tiros em julho deste ano, ao chegar ao condomínio onde residia, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A investigação busca determinar se o crime possui vínculo com as atividades do esquema ora combatido.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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