O cálculo biológico que explica a seletividade alimentar dos castores

Nas margens de rios e lagoas, é comum observar um fenômeno intrigante: um castor derruba e consome meticulosamente uma árvore, enquanto a vizinha, aparentemente idêntica, permanece intacta. O que pode parecer uma escolha aleatória é, na verdade, o resultado de um cálculo biológico rigoroso, onde cada tronco possui um "valor" baseado na relação entre o esforço despendido e o retorno nutricional.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бобр грызет ствол

A lógica do paladar e a anatomia do alimento

Ao contrário do senso comum, o castor não se alimenta da madeira em si. O objetivo central do roedor é o câmbio — a camada macia de floema e parênquima situada logo abaixo da casca -, além da casca externa e dos brotos suculentos da copa. O tronco massivo é apenas um obstáculo estrutural que precisa ser removido para que a copa, onde reside o verdadeiro "banquete", torne-se acessível.

Essa seleção é guiada por critérios precisos. Espécies de folhas moles, como salgueiros, álamos e choupos, lideram a preferência. Uma bétula ou um alno, mesmo que estejam mais próximos, podem ser ignorados se a casca for excessivamente grossa ou amarga. Além da espécie, o animal avalia a densidade da copa: um espécime com folhagem exuberante oferece mais alimento do que um vizinho atrofiado pela sombra de árvores maiores. A qualidade química também conta; através do olfato e do paladar, o castor detecta árvores doentes, secas ou infestadas por fungos, descartando-as em favor de exemplares saudáveis.

Economia de energia e a gestão do risco

A proximidade com a água é o eixo central da estratégia de sobrevivência do castor. Em terra firme, esse roedor é pesado e lento, tornando-se um alvo vulnerável para predadores; já no meio aquático, ele recupera sua agilidade e segurança. Portanto, uma árvore a poucos metros da margem é significativamente mais atraente do que outra idêntica situada no interior da floresta. Cada minuto extra gasto em solo representa um risco desnecessário.

A logística do transporte também influencia a decisão. Galhos cortados precisam ser arrastados até a água para a composição de estoques invernais. Se o caminho for obstruído por arbustos densos ou detritos, o castor pode desistir da operação. Há casos em que a árvore, após ser derrubada, fica presa na copa de vizinhas; sem acesso aos galhos, o animal simplesmente abandona o tronco inútil.

A relação entre idade, esforço e sazonalidade

Existe uma preferência marcante por árvores jovens. Embora um álamo centenário ofereça volume, a casca de um exemplar jovem é mais tenra, a madeira é mais macia e os galhos são mais fáceis de transportar. O custo energético para derrubar um gigante nem sempre é compensado pela qualidade do alimento, o que explica a existência de clareiras compostas apenas por talas finas ao lado de árvores seculares intocadas. Marcas de mordidas superficiais em alguns troncos indicam o "teste de qualidade": o animal avalia a dureza e o sabor e, se o custo-benefício for baixo, desiste da obra.

O comportamento também oscila conforme as estações. No verão, a dieta migra para gramíneas e plantas aquáticas. O pico do abate arbóreo ocorre no outono, visando o estoque para o inverno, período em que a seleção se torna ainda mais rigorosa, priorizando espécies que se preservem melhor sob a água.

Curiosamente, os castores criam suas próprias "plantações". Ao derrubarem árvores, estimulam o crescimento de novos brotos a partir dos tocos. Esses rebentos são ideais: crescem ao nível do solo, são extremamente suculentos e dispensam a necessidade de derrubar um tronco inteiro. Enquanto esses brotos estiverem disponíveis, as árvores adultas ao redor permanecem seguras, evidenciando que a seletividade do castor não é acaso, mas um pragmatismo evolutivo para maximizar a eficiência alimentar de sua colônia.