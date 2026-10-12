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O texugo engorda o dobro: e ignora a fome da primavera inteira

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Para a maioria dos habitantes das florestas temperadas, a chegada da primavera não traz alívio, mas sim a fase mais crítica do ano. Enquanto esquilos esgotam as últimas nozes, lebres recorrem a cascas secas e predadores lutam contra a exaustão para caçar, a natureza impõe um regime de escassez severa. Até os ursos emergem de suas tocas visivelmente debilitados. No entanto, o texugo apresenta uma estratégia de sobrevivência singular que lhe permite despertar do sono invernal em plena forma física.

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Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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A reserva lipídica como mecanismo de isolamento e energia

O sucesso do texugo reside em sua capacidade de acumular massa corporal de forma extrema. Até outubro, um macho adulto pode atingir os 24 quilos, o que é impressionante considerando que, no meio do verão, seu peso é geralmente a metade disso. Essa proporção de gordura em relação à massa total é atípica para mamíferos terrestres, assemelhando-se mais à fisiologia de animais marinhos, como baleias ou focas.

Essa camada adiposa desempenha duas funções biológicas essenciais: serve como uma fonte concentrada de energia, permitindo que o organismo funcione por meses sem ingestão de alimentos, e atua como um isolante térmico eficiente contra o frio rigoroso das tocas subterrâneas.

A intensidade do consumo alimentar

Para alcançar tal patamar de peso, o animal manifesta um apetite voraz. Em um período típico de verão, o texugo consome cerca de 500 gramas de alimento por noite, alimentando-se de insetos, rãs, pequenos roedores e vegetais. Para fins de escala, se um homem de 70 quilos tivesse a mesma proporção metabólica, precisaria ingerir mais de 11 quilos de comida diariamente.

No outono, a taxa de engorda triplica, com o animal consumindo até 1,5 quilo de biomassa por dia. Como a obtenção de proteína animal nessa quantidade é difícil na floresta, o texugo migra para uma dieta vegetal calórica, baseada em bagas, nozes, raízes e frutos. Parte desse recurso não é consumida imediatamente, mas transportada para despensas subterrâneas.

A engenharia dos "cidades subterrâneas"

A sobrevivência do texugo também depende de sua arquitetura. Equipados com garras poderosas, esses animais constroem complexos sistemas de túneis. As habitações são caracterizadas por câmaras e corredores forrados com musgo e grama seca, garantindo maciez e isolamento.

Essas estruturas podem ser transmitidas por gerações ao longo de séculos, transformando-se em verdadeiros "complexos urbanos" subterrâneos, com dezenas de entradas e salas em múltiplos níveis que podem abranger até um hectare. Frequentemente, esses labirintos servem de refúgio para outras espécies, como raposas ou cães-guaxinim, que se instalam em ramificações vazias, coexistindo pacificamente com os proprietários.

Graças a essa combinação de acúmulo lipídico e engenharia habitacional, o texugo é um dos poucos animais da floresta que não sofre com a escassez alimentar da primavera. Mesmo com a presença de neve e a falta de presas, ele pode realizar uma transição gradual para a vida ativa, sustentando-se com suas reservas de gordura e as nozes estocadas em suas despensas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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