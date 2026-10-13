Estudo revela que 35,5% do calçado da Temu e Shein viola normas de segurança da UE

A facilidade de comprar calçado a preços irrisórios em plataformas como a Temu e a Shein esconde um risco invisível para quem as utiliza. Um estudo coordenado pela Confederação Europeia do Calçado (CEC) revelou que uma parte significativa dos produtos vendidos nestas lojas online contém substâncias químicas que ultrapassam os limites de segurança impostos pela União Europeia.

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A investigação, realizada entre fevereiro e maio deste ano, analisou 76 pares de sapatos adquiridos em sete países, incluindo Portugal, França, Alemanha, Itália, Espanha, República Checa e Reino Unido. Os resultados são claros: 35,5% das amostras (27 pares) não cumprem as normas europeias de segurança. A análise laboratorial detetou a presença de formaldeído, metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, parafinas cloradas de cadeia curta, crómio hexavalente e ftalatos.

A preocupação central recai sobre os ftalatos, utilizados para dar flexibilidade aos plásticos, mas restringidos na UE devido aos riscos para a saúde. Dos 50 pares testados para estas substâncias, 15 estavam acima do limite legal. O dado mais alarmante, porém, é a concentração encontrada num dos produtos: 37%, um valor 370 vezes superior ao limite máximo permitido de 0,1%.

A análise detalhada do incumprimento revela a seguinte distribuição:

Crómio hexavalente: 30% de incumprimento;

30% de incumprimento; Parafinas cloradas de cadeia curta: 21,4%;

21,4%; Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos: 10%;

10%; Formaldeído: 9,3%;

9,3%; Metais pesados: 4%.

Um ponto particularmente crítico surge no calçado vendido como equipamento de proteção individual (EPI). Nestes casos, onde a segurança do trabalhador deveria ser a prioridade, a taxa de incumprimento disparou para 80%. Dos dez modelos testados, oito falharam em requisitos essenciais, como a resistência à perfuração, a proteção contra impactos e a aderência ao solo (escorregamento), além de apresentarem falta de documentação obrigatória ou a ausência da marcação CE.

Ao analisar a origem dos produtos, o estudo aponta a Shein e a Temu como as principais fontes de irregularidades: 48,1% dos pares da Shein (13 de 27) e 30,4% dos da Temu (14 de 46) apresentavam não conformidades. Curiosamente, as três amostras provenientes da AliExpress cumpriram todas as normas.

Para a CEC, estes dados expõem a fragilidade dos controlos aduaneiros e a fiscalização insuficiente do comércio eletrónico. A questão deixa de ser apenas a proteção da saúde do consumidor para se tornar um problema de concorrência desleal. Luís Onofre, presidente da APICCAPS (associação portuguesa da indústria do calçado), sublinha que não se pode exigir que as empresas europeias cumpram os padrões mais rigorosos do mundo enquanto se permite que produtos que ignoram essas regras entrem livremente no mercado.

O apelo agora dirige-se à Comissão Europeia e aos Estados-membros para que a fiscalização seja reforçada e para que as plataformas digitais sejam responsabilizadas pelos produtos que facilitam a venda aos cidadãos europeus.