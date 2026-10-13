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Fazendas de criptomoedas em Irkutsk usavam fossos e caixas acústicas para evitar detecção

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Duas fazendas de mineração de criptomoedas foram localizadas em uma área florestal nos arredores do assentamento DNT Solnechnoye, no vilarejo de Khomutovo. Para evitar a detecção, os equipamentos foram instalados com barreiras físicas: seis aparelhos foram enterrados em um fosso e cobertos com tábuas, enquanto outros doze foram acondicionados em caixas acústicas, projetadas para abafar o ruído dos ventiladores.

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Photo: commons.wikimedia.org by Mirko Tobias Schäfer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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A operação dependia de uma ligação direta e ilegal a um poste da rede elétrica local. Ao ignorar os medidores e a sistemática de pagamento, os operadores criaram um fluxo parasita de energia, intervindo fisicamente na infraestrutura da Companhia de Redes Elétricas de Irkutsk (IESK). A estrutura foi montada para contornar a fiscalização do consumo e a capacidade de carga da rede na zona rural.

A conexão foi identificada e interrompida por equipes da IESK durante incursões realizadas em setembro. Com a chegada do grupo de investigação do Ministério do Interior (MVD), todo o maquinário foi apreendido.

O impacto material da extração descontrolada de energia é estimado em 4,5 milhões de rublos. A polícia agora avalia a abertura de um processo criminal com base no Artigo 165 do Código Penal da Federação Russa, que trata de danos patrimoniais causados por fraude ou abuso de confiança, dado que o funcionamento do sistema se baseava no uso ilegal de um recurso público.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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