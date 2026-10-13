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Planador: como o colugo malasio faz do salto um ato de sobrevivência

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Entre as camadas densas da floresta tropical do Sudeste Asiático, existe um mamífero cuja aparência evoca criaturas de ficção, mas cuja biologia revela uma solução engenhosa para a vida na copa das árvores. Trata-se do colugo malasio, conhecido cientificamente como *Cynocephalus volans* ou, popularmente, de "planador". A distinção mais importante — e frequentemente mal compreendida — é que este animal não é uma morcega e não possui capacidade de voo ativo. O que ele faz é algo distinto: planar de forma controlada, utilizando uma estrutura cutânea especializada para deslocar-se entre troncos sem tocar o solo.

Цивет в тропическом лесу
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цивет в тропическом лесу

A mecânica do planador

A confusão com os quirópteros é comum, mas biologicamente incorreta. Os morcegos possuem membranas de couro sustentadas por dedos alongados do osso metacárpico, uma estrutura que gera sustentação aerodinâmica por meio do batimento das asas. O colugo, por outro parte, pertence à ordem Dermoptera. Seu instrumento de locomoção é o patágio, uma pele esticada que se estende do pescoço ao longo do flanco, pelas patas dianteiras e traseiras, até a ponta da cauda.

Quando o animal está em repouso, essa membrana fica dobrada e discretamente integrada ao corpo. No momento do salto, o colugo estica os membros, tensorizando a pele. Essa superfície contínua cria uma asa de planificação que permite ao animal percorrer distâncias que podem ultrapassar os 70 metros em linha reta, apenas usando a gravidade e a aerodinâmica passiva. Esta estratégia é energeticamente mais eficiente do que o voo ativo ou a descida até o chão e subsequente escalada, poupando recursos vitais em um ambiente onde a comida é localizada e as ameaças são constantes.

Especialização em nicho vertical

A vida do colugo é estritamente arborícola. O chão da floresta, com sua densa vegetação e presença de predadores como pítons e felinos, representa um ambiente de alta mortalidade para este animal, que é lento e pouco ágil em terreno aberto. Por isso, toda a sua ecologia é orientada para o espaço aéreo entre as copas.

Essa especialização se reflete em adaptações sensoriais e comportamentais notáveis. Seus olhos são grandes e dotados de uma tapeceta, estrutura que aumenta a sensibilidade à luz, permitindo uma visão noturna aguçada essencial para navegar na penumbra da floresta e calcular distâncias para os saltos. A pelagem, com tonalidades que variam do cinza-azulado ao amarronzado, funciona como camuflagem perfeita contra a casca das árvores, tornando o animal invisível para predadores diurnos que dependem da visão. O colugo é predominantemente frugívoro e folívoro, alimentando-se de folhas jovens, frutas e flores, uma dieta que exige pouco esforço de caça e está abundantemente disponível na copa.

Um dos aspectos mais impressionantes de sua biologia reprodutiva é o método de transporte da prole. A fêmea carrega seu único filhote — os colugos têm uma gestação longa e baixa taxa de fecundidade — dentro do próprio patágio, formando um tipo de bolsa natural. Durante o planador, o filhote permanece seguro contra o corpo da mãe, protegido pela membrana e pelo seu próprio tamanho reduzido. Isso garante que a prole possa explorar novos territórios e fontes de alimento de forma segura, sem o risco de queda ou predação durante o deslocamento.

O colugo malasio ilustra como a evolução pode resolver o problema da mobilidade em ambientes tridimensionais sem recorrer a soluções universais como o voo batido. Em vez de competir com aves ou morcegos, ele ocupa um nicho ecológico específico: o do viajante de longa distância na copa, onde a eficiência energética e a segurança são mais valorizadas que a velocidade ou a manobrabilidade em voo livre. Sua existência é um lembrete de que a adaptação não busca a perfeição em um único eixo, mas a otimização para um conjunto específico de pressões ambientais.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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