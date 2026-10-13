Planador: como o colugo malasio faz do salto um ato de sobrevivência

Entre as camadas densas da floresta tropical do Sudeste Asiático, existe um mamífero cuja aparência evoca criaturas de ficção, mas cuja biologia revela uma solução engenhosa para a vida na copa das árvores. Trata-se do colugo malasio, conhecido cientificamente como *Cynocephalus volans* ou, popularmente, de "planador". A distinção mais importante — e frequentemente mal compreendida — é que este animal não é uma morcega e não possui capacidade de voo ativo. O que ele faz é algo distinto: planar de forma controlada, utilizando uma estrutura cutânea especializada para deslocar-se entre troncos sem tocar o solo.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цивет в тропическом лесу

A mecânica do planador

A confusão com os quirópteros é comum, mas biologicamente incorreta. Os morcegos possuem membranas de couro sustentadas por dedos alongados do osso metacárpico, uma estrutura que gera sustentação aerodinâmica por meio do batimento das asas. O colugo, por outro parte, pertence à ordem Dermoptera. Seu instrumento de locomoção é o patágio, uma pele esticada que se estende do pescoço ao longo do flanco, pelas patas dianteiras e traseiras, até a ponta da cauda.

Quando o animal está em repouso, essa membrana fica dobrada e discretamente integrada ao corpo. No momento do salto, o colugo estica os membros, tensorizando a pele. Essa superfície contínua cria uma asa de planificação que permite ao animal percorrer distâncias que podem ultrapassar os 70 metros em linha reta, apenas usando a gravidade e a aerodinâmica passiva. Esta estratégia é energeticamente mais eficiente do que o voo ativo ou a descida até o chão e subsequente escalada, poupando recursos vitais em um ambiente onde a comida é localizada e as ameaças são constantes.

Especialização em nicho vertical

A vida do colugo é estritamente arborícola. O chão da floresta, com sua densa vegetação e presença de predadores como pítons e felinos, representa um ambiente de alta mortalidade para este animal, que é lento e pouco ágil em terreno aberto. Por isso, toda a sua ecologia é orientada para o espaço aéreo entre as copas.

Essa especialização se reflete em adaptações sensoriais e comportamentais notáveis. Seus olhos são grandes e dotados de uma tapeceta, estrutura que aumenta a sensibilidade à luz, permitindo uma visão noturna aguçada essencial para navegar na penumbra da floresta e calcular distâncias para os saltos. A pelagem, com tonalidades que variam do cinza-azulado ao amarronzado, funciona como camuflagem perfeita contra a casca das árvores, tornando o animal invisível para predadores diurnos que dependem da visão. O colugo é predominantemente frugívoro e folívoro, alimentando-se de folhas jovens, frutas e flores, uma dieta que exige pouco esforço de caça e está abundantemente disponível na copa.

Um dos aspectos mais impressionantes de sua biologia reprodutiva é o método de transporte da prole. A fêmea carrega seu único filhote — os colugos têm uma gestação longa e baixa taxa de fecundidade — dentro do próprio patágio, formando um tipo de bolsa natural. Durante o planador, o filhote permanece seguro contra o corpo da mãe, protegido pela membrana e pelo seu próprio tamanho reduzido. Isso garante que a prole possa explorar novos territórios e fontes de alimento de forma segura, sem o risco de queda ou predação durante o deslocamento.

O colugo malasio ilustra como a evolução pode resolver o problema da mobilidade em ambientes tridimensionais sem recorrer a soluções universais como o voo batido. Em vez de competir com aves ou morcegos, ele ocupa um nicho ecológico específico: o do viajante de longa distância na copa, onde a eficiência energética e a segurança são mais valorizadas que a velocidade ou a manobrabilidade em voo livre. Sua existência é um lembrete de que a adaptação não busca a perfeição em um único eixo, mas a otimização para um conjunto específico de pressões ambientais.