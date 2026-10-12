Amor em crise: superestrela do Real Madrid e influenciadora Brasileira se separam

Parece que a história de amor entre a superestrela do Real Madrid e uma das maiores influenciadoras do Brasil chegou ao fim — de novo. A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca confirmou oficialmente ao G1 que ela e o jogador Vinicius Junior não estão mais juntos.

Photo: Instagram by https://www.instagram.com/virginia/ Вирджиния Фонсека и Винисиус Жуниор

Os boatos de uma crise ganharam força depois que Virginia viajou para Miami sem o atleta e apareceu sem o anel de compromisso que o casal exibia com orgulho em setembro.

Sem dramas ou brigas?

De acordo com a equipe da influenciadora, o término foi amigável:

«Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve briga nem desentendimento, apenas o entendimento mútuo de que não desejam mais seguir como um casal».

O lado de Vinicius Junior também confirmou o rompimento, mas preferiu não dar detalhes, pedindo respeito à privacidade do jogador neste momento.

Um relacionamento de idas e vindas

O romance começou em julho de 2025 e, desde então, a vida do casal virou um verdadeiro ímã de cliques:

Maio de 2026: O primeiro término bombástico após boatos de traição por parte do jogador. Na época, Virginia declarou que aprendeu a «nunca negociar o inegociável».

Julho de 2026: Uma reconciliação apaixonada. O casal voltou a aparecer junto e Vini Jr. chegou a fazer declarações públicas de amor.

Outubro de 2026: O ponto final (ou seria mais uma pausa?).

Enquanto Virginia aproveita os dias de descanso com os filhos nos Estados Unidos, os torcedores do Real Madrid esperam que o craque use o momento para focar 100% no futebol, já que suas últimas atuações na La Liga vinham dividindo opiniões.