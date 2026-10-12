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Pátios quentes viram risco diário: Canárias trocam asfalto por solo vivo e sombra

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Alunos de escolas nas Ilhas Canárias enfrentam pátios de concreto e asfalto que retêm calor por horas, transformando o intervalo em um risco de superaquecimento. Para mudar isso, arquitetos do projeto Movimiento Perenquén estão substituindo as superfícies rígidas por solo natural e vegetação nativa, como a planta cornicais, que absorve menos radiação solar do que o pavimento urbano.

Пустой школьный класс с рядами учебных парт и трехпанельной доской
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с рядами учебных парт и трехпанельной доской

A transição do concreto para a sombra

A mudança prática ocorre na demolição do piso impermeável e na restauração da camada de terra. Na escola CEIP Playa de Mogán, em Gran Canaria, o processo foi viabilizado por um subsídio estatal de 40 mil euros. Em vez de instalar coberturas rígidas — que podem reter calor e agir como fornos -, a solução adotada foi a instalação de estruturas leves de sombreamento, inspiradas nas redes de pesca locais, combinadas com a abertura de covas para plantas resistentes à seca, que exigem pouca irrigação.

O problema da isolação térmica nos prédios

A temperatura elevada não se limita aos pátios. A maioria das escolas do arquipélago foi construída sob normas para climas temperados, resultando em fachadas e telhados sem a espessura de isolamento térmico necessária para a realidade local. O governo das Ilhas Canárias já reconhece a falta de proteção térmica em grande parte das instituições.

A situação é agravada por um padrão climático específico: ao contrário da Península Ibérica, onde o calor se concentra no verão, as Canárias registram ondas de calor em meses atípicos. Entre 1975 e 2014, a agência Aemet identificou 13 ondas de calor fora da temporada de verão, concentradas principalmente em outubro, abril, maio e novembro.

Soluções passivas contra a dependência elétrica

Para reduzir a temperatura interna sem depender exclusivamente de eletricidade, arquitetos propõem a ventilação cruzada, que exige a criação de aberturas nas paredes das salas em ângulos específicos para forçar o fluxo de ar constante. Essa abordagem busca diminuir a carga sobre o sistema energético, especialmente em La Palma e Lanzarote, onde cerca de 90% da energia ainda provém de combustíveis fósseis.

Atualmente, a solução imediata tem sido a instalação de ventiladores custeados por associações de pais ou pelas próprias escolas, o que eleva o consumo elétrico em picos de calor.

Implementação e gargalos

O projeto Movimiento Perenquén expandiu a criação de "refúgios climáticos" para o jardim de infância de Mogán e para a escola CEIP Lucía Jiménez, em Telde. Nesta última, foram instaladas estruturas semicirculares de sombra baseadas nas cercas tradicionais de vinhedos de Las Gerias, em Lanzarote, que protegem do vento e criam microclimas mais frescos.

Embora o Ministério da Educação das Canárias relate a criação de áreas de sombra em 346 escolas e projetos de arborização em 84 unidades, sindicatos como STEC-IC e ANPE afirmam que as medidas são insuficientes. Relatos de pais indicam que a temperatura interna das salas continua equiparada à externa, resultando em sintomas de superaquecimento nos alunos, enquanto a disputa entre a instalação de ar-condicionado e a reforma estrutural dos prédios permanece sem consenso.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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