Três pessoas, incluindo uma criança, morreram neste domingo após a embarcação moçambicana CHAMBO ter sido consumida por um incêndio. O incidente ocorreu em águas tanzanianas, próximo ao distrito de Nyasa, na região do Rovuma, enquanto o barco realizava a ligação lacustre entre Moçambique, Malawi e Tanzânia.
De acordo com a Autoridade Reguladora do Transporte Marítimo (ITRANSMAR), a embarcação, operada pela empresa pública Transmarítima, pegou fogo logo após ter largado do porto de Mbamba Bay, na Tanzânia, com destino ao distrito de Metangula, província do Niassa.
No momento do acidente, estavam a bordo 43 pessoas, incluindo sete membros da tripulação. O balanço confirma que:
As vítimas mortais são de nacionalidades distintas: o tanzaniano Yuston Chatanda, a malawiana Joyce Chimaliro e uma menina moçambicana, ainda não identificada. Moçambique já mobilizou uma pequena embarcação para a recolha do corpo da criança.
Segundo o comissário de Nyasa, Peresi Magiri, a composição dos passageiros incluía 23 cidadãos de Moçambique, 15 da Tanzânia, quatro do Malawi e dois do Lesoto. A embarcação, com a matrícula LK-321-AC e bandeira moçambicana, tinha capacidade para 100 passageiros e 10 toneladas de carga. O barco era um elo fundamental de transporte na região e tinha retomado as atividades recentemente, após ter estado parado vários anos para reparações mecânicas.
O ITRANSMAR informou que foi criada uma comissão de investigação para apurar as causas reais do incêndio, em coordenação com as autoridades tanzanianas, seguindo o código internacional de investigação de acidentes.
O comissário Peresi Magiri reiterou a importância de:
Foi confirmado que, apesar da tragédia, não foi imposta qualquer proibição à circulação de passageiros no lago.
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Rios e lagos de diferentes continentes abrigam criaturas adaptadas que transformam a calmaria aparente em cenário de risco real para quem se aproxima.