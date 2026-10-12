Incêndio devastador: tragédia no Lago Niassa deixa três mortos

Incêndio em embarcação no Lago Niassa deixa três mortos

Três pessoas, incluindo uma criança, morreram neste domingo após a embarcação moçambicana CHAMBO ter sido consumida por um incêndio. O incidente ocorreu em águas tanzanianas, próximo ao distrito de Nyasa, na região do Rovuma, enquanto o barco realizava a ligação lacustre entre Moçambique, Malawi e Tanzânia.

Photo: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Озеро, туманный вечер

De acordo com a Autoridade Reguladora do Transporte Marítimo (ITRANSMAR), a embarcação, operada pela empresa pública Transmarítima, pegou fogo logo após ter largado do porto de Mbamba Bay, na Tanzânia, com destino ao distrito de Metangula, província do Niassa.

Balanço de vítimas e resgate

No momento do acidente, estavam a bordo 43 pessoas, incluindo sete membros da tripulação. O balanço confirma que:

40 pessoas foram resgatadas com vida , tendo as que necessitavam de assistência médica sido encaminhadas para uma unidade sanitária local.

, tendo as que necessitavam de assistência médica sido encaminhadas para uma unidade sanitária local. Três pessoas morreram : um idoso, um jovem e uma criança.

: um idoso, um jovem e uma criança. Não há registo de desaparecidos.

As vítimas mortais são de nacionalidades distintas: o tanzaniano Yuston Chatanda, a malawiana Joyce Chimaliro e uma menina moçambicana, ainda não identificada. Moçambique já mobilizou uma pequena embarcação para a recolha do corpo da criança.

Detalhes da operação e passageiros

Segundo o comissário de Nyasa, Peresi Magiri, a composição dos passageiros incluía 23 cidadãos de Moçambique, 15 da Tanzânia, quatro do Malawi e dois do Lesoto. A embarcação, com a matrícula LK-321-AC e bandeira moçambicana, tinha capacidade para 100 passageiros e 10 toneladas de carga. O barco era um elo fundamental de transporte na região e tinha retomado as atividades recentemente, após ter estado parado vários anos para reparações mecânicas.

Investigação e segurança

O ITRANSMAR informou que foi criada uma comissão de investigação para apurar as causas reais do incêndio, em coordenação com as autoridades tanzanianas, seguindo o código internacional de investigação de acidentes.

O comissário Peresi Magiri reiterou a importância de:

Seguir rigorosamente as normas de segurança no transporte lacustre;

Verificar a existência de boias e coletes salva-vidas nas embarcações;

Realizar inspeções técnicas antes de cada viagem;

Portar documentos de identificação válidos, facilitando a gestão de dados em situações de emergência.

Foi confirmado que, apesar da tragédia, não foi imposta qualquer proibição à circulação de passageiros no lago.