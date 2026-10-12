Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Incêndio devastador: tragédia no Lago Niassa deixa três mortos

Sociedade » Incidentes

Incêndio em embarcação no Lago Niassa deixa três mortos

Três pessoas, incluindo uma criança, morreram neste domingo após a embarcação moçambicana CHAMBO ter sido consumida por um incêndio. O incidente ocorreu em águas tanzanianas, próximo ao distrito de Nyasa, na região do Rovuma, enquanto o barco realizava a ligação lacustre entre Moçambique, Malawi e Tanzânia.

Озеро, туманный вечер
Photo: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Озеро, туманный вечер

De acordo com a Autoridade Reguladora do Transporte Marítimo (ITRANSMAR), a embarcação, operada pela empresa pública Transmarítima, pegou fogo logo após ter largado do porto de Mbamba Bay, na Tanzânia, com destino ao distrito de Metangula, província do Niassa.

Balanço de vítimas e resgate

No momento do acidente, estavam a bordo 43 pessoas, incluindo sete membros da tripulação. O balanço confirma que:

  • 40 pessoas foram resgatadas com vida, tendo as que necessitavam de assistência médica sido encaminhadas para uma unidade sanitária local.
  • Três pessoas morreram: um idoso, um jovem e uma criança.
  • Não há registo de desaparecidos.

As vítimas mortais são de nacionalidades distintas: o tanzaniano Yuston Chatanda, a malawiana Joyce Chimaliro e uma menina moçambicana, ainda não identificada. Moçambique já mobilizou uma pequena embarcação para a recolha do corpo da criança.

Detalhes da operação e passageiros

Segundo o comissário de Nyasa, Peresi Magiri, a composição dos passageiros incluía 23 cidadãos de Moçambique, 15 da Tanzânia, quatro do Malawi e dois do Lesoto. A embarcação, com a matrícula LK-321-AC e bandeira moçambicana, tinha capacidade para 100 passageiros e 10 toneladas de carga. O barco era um elo fundamental de transporte na região e tinha retomado as atividades recentemente, após ter estado parado vários anos para reparações mecânicas.

Investigação e segurança

O ITRANSMAR informou que foi criada uma comissão de investigação para apurar as causas reais do incêndio, em coordenação com as autoridades tanzanianas, seguindo o código internacional de investigação de acidentes.

O comissário Peresi Magiri reiterou a importância de:

  • Seguir rigorosamente as normas de segurança no transporte lacustre;
  • Verificar a existência de boias e coletes salva-vidas nas embarcações;
  • Realizar inspeções técnicas antes de cada viagem;
  • Portar documentos de identificação válidos, facilitando a gestão de dados em situações de emergência.

Foi confirmado que, apesar da tragédia, não foi imposta qualquer proibição à circulação de passageiros no lago.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Bolo Três Desejos: a reação da nata com bicarbonato define a estrutura leve da massa
Receitas e Culinária
Bolo Três Desejos: a reação da nata com bicarbonato define a estrutura leve da massa
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
Casa, Reforma e Imóveis
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
Mais populares
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco

Rios e lagos de diferentes continentes abrigam criaturas adaptadas que transformam a calmaria aparente em cenário de risco real para quem se aproxima.

Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE? Pravda.Ru Jornal
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
últimos materiais
Incêndio devastador: tragédia no Lago Niassa deixa três mortos
Cebola e milho disparam: o que está por trás das altas nas cidades moçambicanas?
UE prepara teto de 350 mil importações anuais de híbridos chineses
Crocos na grama: poda prematura impede multiplicação anual
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
Como tirar manchas antigas de gordura de panos de prato
Por que os carros populares estão sumindo da Europa
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
O risco real para carros chineses ao atingirem 100 mil km
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.