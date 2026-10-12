Dupla Estranha: Irmãs adotivas se reencontram de forma inacreditável

A história real impressionante envolve as jovens norte-americanas Samantha Rensvold (19 anos) e Kyann Dean (18 anos), que viveram uma versão da vida real do filme "Operação Cupido".

Photo: https://www.youtube.com/watch?v=U-554rXVhd4 is licensed under Скрин из https://www.youtube.com/watch?v=U-554rXVhd4 Samantha и Kyann - сестры-близнецы

Ambas foram adotadas por famílias diferentes ainda bebês e cresceram a cerca de 650 quilômetros (400 milhas) de distância uma da outra no estado de Montana, nos Estados Unidos, sem qualquer contato devido às regras de adoção sigilosa.

Samantha disse que os pais biológicos eram muito jovens quando ela nasceu: a mãe tinha 19 anos e o pai, 17. Ela não sabe exatamente por que os filhos foram colocados para adoção. “Eu sempre imaginei que eles fossem jovens demais e quisessem me dar uma vida melhor, algo que talvez não pudessem me oferecer”, contou à People.

Durante o torneio Veterans Memorial Softball Classic em Belgrade, Montana, uma colega de equipe de Samantha reparou que a arremessadora do time adversário era idêntica a ela. Samantha sabia que tinha uma irmã biológica mais nova, mas não fazia ideia de onde ela estava. Ao relatar a semelhança para a mãe adotiva, elas checaram a lista de atletas do torneio e viram o nome "Kyann". A mãe lembrou na hora que esse era o nome que a mãe biológica havia escolhido para a bebê antes da doação.

As famílias adotivas se aproximaram no campo durante uma interrupção por mau tempo, compararam as informações do hospital de nascimento e o nome da mãe biológica, confirmando o parentesco.

Além da fisionomia idêntica e do amor pelo softball, as irmãs descobriram semelhanças assustadoras ao longo da vida: ambas jogaram vôlei no ensino médio, atuavam na mesma posição de quadra e, por puro destino, utilizavam a camisa número 6 em suas respectivas equipes. Elas também compartilham o mesmo estilo de risada.

Atualmente, Samantha e Kyann estão na faculdade em estados diferentes, mas já realizaram encontros familiares para recuperar o tempo perdido e construir uma nova rotina juntas- Kyann viajou até o estado de Washington, nos Estados Unidos, para visitar Samantha e a família dela, na última quinta-feira.