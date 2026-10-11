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Curiosidade: a jararaca-preta ataca com uma tática surpreendente

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Entre as répteis venenosas da América do Sul, a Bothrops cotiara, conhecida popularmente como jararaca-preta ou cotiara, ocupa um nicho biológico específico que difere de seus parentes mais famosos. Embora menos conhecida do que a jararaca-comum, essa espécie da família Viperidae apresenta características únicas que a tornam um objeto de estudo relevante, particularmente no que tange à composição do seu veneno e à sua adaptação a ambientes de altitude.

Гадюка в лесу
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гадюка в лесу

Adaptação ao Habitat de Altitude

O habitat da cotiara é restrito às regiões de alta altitude no sul do Brasil e no noroeste da Argentina. Diferente de muitas serpentes que preferem a densidade das florestas tropicais de baixada, essa espécie está intimamente ligada aos araucárias — ecossistemas onde a araucária-gigante (Araucaria angustifolia) é a árvore dominante. Esses bosques situam-se em planaltos acima de 600 metros de elevação, embora a serpente possa ocasionalmente ser encontrada em áreas adjacentes, como savanas.

A coloração da espécie justifica seu nome: sobre um fundo marrom escuro, destacam-se grandes manchas em forma de C. Trata-se de uma serpente de porte médio, com adultos geralmente medindo entre 70 e 100 centímetros, raramente ultrapassando 1,2 metro. Essa dimensão a torna mais compacta que muitas outras espécies do gênero Bothrops.

Especialização Alimentar e Tática de Caça

A Bothrops cotiara é um especialista ecológico estrito. Enquanto suas congêneres possuem uma dieta variada que inclui aves, sapos e lagartos, o cardápio da cotiara consiste quase exclusivamente de pequenos mamíferos, predominantemente roedores.

Para localizar a presa, a serpente utiliza as fossas loreais (fossas infralabiais), estruturas termais localizadas no focinho. Esses órgãos permitem que o animal detecte a assinatura térmica de presas de sangue quente mesmo na escuridão total. A tática de caça é baseada na emboscada: a serpente permanece imóvel na serapilheira florestal, camuflada pelo ambiente, aguardando a aproximação do roedor. O ataque segue o padrão típico do gênero: um golpe rápido, a mordida e a liberação da presa. Essa estratégia permite que o predador evite possíveis lesões causadas pelos dentes e garras de uma presa que ainda se debate, confiando na ação do veneno para paralisá-la e facilitar a digestão subsequente.

A Distinção Bioquímica do Veneno

Estudos sobre a composição do veneno da jararaca-preta revelaram uma peculiaridade bioquímica notável. Na maioria das viperídes, a fosfolipase A2 (PLA2) é um componente significativo, conhecido por sua capacidade de destruir tecidos. No entanto, nas populações brasileiras da B. cotiara, o nível deste enzima representa apenas cerca de 1% de todas as proteínas do veneno. Em contraste, nas populações argentinas da mesma espécie, essa proporção atinge 15%.

Os pesquisadores observam que essa diferença não se deve à perda do gene, mas sim ao silenciamento regulatório de sua atividade. Apesar da baixa concentração de PLA2, a toxicidade geral do veneno permanece elevada, devido à ação sinérgica de outros componentes, como metaloproteases e serinas proteases. Essa variação regional indica uma adaptação bioquímica específica às condições evolutivas de cada população.

Risco e Conservação

O contato humano com a cotiara é extremamente raro, dado que ela habita florestas de altitude remotas. Quando ocorre a picada, os sintomas são sérios: dor intensa, edema extenso e distúrbios na coagulação sanguínea. Do ponto de vista ecológico, a espécie desempenha um papel vital no controle das populações de roedores em seu ecossistema.

Atualmente, a espécie não é considerada criticamente ameaçada; a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica-a como "Preocupação Menor". O principal desafio para sua sobrevivência é a redução da área dos bosques de araucárias, causada pelo desmatamento e pela expansão de lavouras agrícolas. A preservação desses habitats únicos é, portanto, a condição central para a manutenção da espécie na natureza.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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