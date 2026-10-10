Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle

Sociedade » Curiosidades

Na década de 1980, uma iniciativa de melhoramento genético no Canadá, envolvendo o cruzamento entre suínos domésticos e javalis euroasiáticos, gerou consequências ecológicas de longo prazo. O objetivo original era produzir um animal de carne com resistência térmica superior para climas frios, mas o resultado criou uma espécie híbrida adaptada à sobrevivência fora do controle humano. Esta situação ilustra como a manipulação de traços biológicos, sem a devida consideração pelos limites de contenção econômica e ecológica, pode levar à formação de uma população invasora em larga escala.

Кабан
Photo: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабан

A base material da adaptação

Os híbridos, frequentemente designados como "superporcos", apresentam características fisiológicas que determinam sua vantagem competitiva em ambientes hostis. Com pesos que ultrapassam 300 kg, esses animais seguem a regra de Bergmann, pela qual o maior volume corporal em relação à superfície ajuda na conservação de calor. Sua densa pelagem e a capacidade de escavar túneis profundos na neve permitem a sobrevivência em temperaturas extremas que seriam letais para suínos convencionais. A reprodução é igualmente acelerada: fêmeas produzem duas ninhadas por ano, com entre 6 e 12 filhotes cada, garantindo uma rápida recuperação numérica da população diante de mortalidades externas.

A transição de ativo econômico para problema ecológico

A mudança de status desses animais ocorreu em 2001, quando o mercado de carne de javali sofreu uma queda brusca. Tornou-se economicamente inviável manter os rebanhos, levando ao abandono de parte dos indivíduos na natureza e à fuga de outros dos cercados. Uma vez estabelecidos no ambiente silvestre, os híbridos demonstraram uma versatilidade alimentar que os posiciona como generalistas tróficos. Sua dieta inclui raízes, tubérculos, insetos, ovos de aves e carniça, com registros de ataques a cervos adultos. A ausência de predadores capazes de controlar eficientemente uma espécie deste porte e agressividade na floresta canadense elimina um dos principais mecanismos de regulação populacional natural.

Impactos documentados no território

A presença desses animais gera efeitos diretos na estrutura do solo e na dinâmica de outras espécies. A atividade de forrageamento, que envolve o revolvimento extensivo da terra, contribui para a erosão do solo e a destruição de locais de nidificação de aves. A competição interespecífica intensifica-se à medida que os híbridos competem por recursos alimentares com espécies nativas, como cervos e ursos, impactando a base trófica local. Há também riscos epidemiológicos associados à transmissão de doenças como a brucelose suína e a doença de Aujeszky, além da preocupação técnica com o possível vetor de disseminação da peste suína africana. Para o setor agrícola, os danos manifestam-se no consumo direto de culturas e na perda financeira associada à proteção das lavouras.

Limites do controle populacional

Métodos tradicionais de controle, como a caça predatória, mostram limitações significativas. Os animais exibem plasticidade comportamental, adaptando-se ao regime noturno e dispersando-se ao perceberem ameaças constantes. A taxa reprodutiva elevada compensa rapidamente as reduções pontuais na população. Diante disso, as autoridades recorrem a técnicas mais complexas, como o programa conhecido como "Judas Pig". Nesse método, um animal capturado é equipado com um coleira GPS e liberado. O instinto social leva o indivíduo a buscar o grupo, revelando a localização do bando para ações de captura posterior.

Atualmente, a população está consolidada nas províncias de Saskatchewan, Manitoba e Alberta, com sinais de expansão para a Colúmbia Britânica e Ontário. No norte dos Estados Unidos, particularmente em Montana e Minnesota, as autoridades monitoram a proximidade dos híbridos às fronteiras, preparando-se para possíveis incursões. A expansão geográfica demonstra que a barreira administrativa não impede a movimentação da espécie, cuja distribuição segue as condições materiais favoráveis de habitat, independentemente das divisões políticas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Europa mantém embargo ao diesel russo enquanto EUA e Rússia avançam em negociações bilaterais
Economia
Europa mantém embargo ao diesel russo enquanto EUA e Rússia avançam em negociações bilaterais
O novo Mitsubishi ASX VR-e: eletrificado com tecnologia Foxconn
Carros
O novo Mitsubishi ASX VR-e: eletrificado com tecnologia Foxconn
Pernas estreitas voltam: base para casacos amplos e blazers masculinos em equilíbrio visual atual
Mulher
Pernas estreitas voltam: base para casacos amplos e blazers masculinos em equilíbrio visual atual
Mais populares
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas

Descubra como a saia jeans se transformou em uma peça versátil para diferentes ocasiões, equilibrando volumes e texturas de forma estilosa.

Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
Vladimir Putin suspende sanções dos EUA ao diesel em troca de volumes crescentes Pravda.Ru Jornal
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
Vermelho bordô, dourado sutil e verdes naturais: o que a simbologia da Cabra Vermelha sugere para o esmalte de Réveillon
Tênis na máquina de lavar: o que pode descolar a sola sem aviso
Tênis na máquina de lavar: o que pode descolar a sola sem aviso
últimos materiais
Comportamento felino muda com consistência: especialistas mostram como redirecionar instintos
BMW iX3 M60: desafio de desempenho com 603 cv revelado
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
O Método Japonês P. Shine: a recuperação do brilho natural contra o desgaste de géis e esmaltes
Europa mantém embargo ao diesel russo enquanto EUA e Rússia avançam em negociações bilaterais
Momentos decisivos: Trump critica Zelensky e pede mudança na liderança da Ucrânia
Terceira geração do BYD Tang: 850 km de autonomia e recarga rápida de 10% a 70% em 5 minutos
Preparação em massa: gigantes da IA anteveem ataque cibernético devastador
Elegância perdida: como as marcas comuns arruínam seu visual
Cabelos ralos por herança: a raiz que cosméticos de prateleira nunca alcançam
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.