Manaus suspende aulas e atividades presenciais devido a níveis críticos de poluição do ar

A capital do Amazonas, Manaus, registrou nesta sexta-feira (9) índices críticos de poluição atmosférica, resultantes do deslocamento de massas de fumaça provenientes de queimadas no interior do estado. A situação física do ar na cidade atingiu níveis que forçaram a suspensão de atividades presenciais em redes de ensino e órgãos administrativos municipais.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Песчаная буря над жилым районом

O monitoramento da qualidade do ar, realizado por meio de 10 sensores da rede internacional PurpleAir utilizados pela Defesa Civil de Manaus, revelou a presença elevada de material particulado fino (MP2,5) — partículas tóxicas que penetram profundamente no sistema respiratório. Na manhã de sexta-feira, a medição registrou 196,4 µg/m³. Para fins de comparação, o índice é classificado como "péssimo” quando ultrapassa os 160 µg/m³.

A análise temporal dos dados indica que a degradação do ar não foi um evento isolado de poucas horas, mas um processo persistente. Segundo a plataforma Selva (Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental), coordenada por pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), as concentrações de MP2,5 têm superado a marca de 100 µg/m³ diariamente desde quarta-feira (7). O pico máximo de poluição foi observado na madrugada de sexta-feira, atingindo 344,5 µg/m³, valor que excede significativamente o limite superior da categoria "péssima” (estabelecido entre 125 e 300 µg/m³ conforme os parâmetros do CONAMA).

A manifestação física dessa poluição no ambiente urbano resultou em impactos diretos na infraestrutura social da cidade. Foram suspensas as aulas da rede municipal, bem como as atividades presenciais na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e no Instituto Federal do Amazonas (IFAM), com a migração para o regime remoto.

A Defesa Civil emitiu alertas específicos para grupos vulneráveis — idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças respiratórias -, recomendando a hidratação intensificada e o uso de máscaras PFF2 para filtrar as partículas. A prefeitura de Manaus informou que a causa do fenômeno é a fumaça transportada do interior do Amazonas, embora esteja intensificando a fiscalização de queimadas dentro do perímetro urbano para evitar o agravamento local do cenário.