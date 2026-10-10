Chacal-dourado expande território na Europa para 75% do continente

Um estudo publicado na revista Nature Ecology & Evolution indica que o chacal-dourado, historicamente restrito aos Bálcãs e ao litoral do Mar Negro, está expandindo seu território pela Europa. A projeção dos pesquisadores sugere que, em breve, a espécie poderá ocupar até 75% do continente, ampliando sua área de habitat em aproximadamente seis vezes.

Photo: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золотистый шакал

Registros recentes corroboram essa movimentação geográfica. No Parque Nacional Podíjy, na República Tcheca, câmeras armadilha captaram o primeiro registro de um par de chacais próximos a áreas urbanizadas. Além disso, indivíduos da espécie foram avistados em países bálticos e escandinavos, regiões anteriormente consideradas inóspitas para o animal devido às condições climáticas severas.

Os mecanismos da expansão

Para mapear essa dinâmica, uma equipe internacional analisou cerca de 9.000 locais utilizando o método de iscas sonoras, que consiste na gravação do uivo das presas ou congêneres para monitorar a resposta dos predadores, cruzando esses dados com indicadores climáticos. A pesquisa identificou três variáveis materiais que facilitam o assentamento da espécie em novas frentes.

O primeiro fator é a modificação do regime de invernos. Períodos frios mais curtos e com menor acúmulo de neve eliminam uma barreira física que antes impedia o acesso a zonas do norte. O segundo elemento é a estruturação do paisa humano. Os chacais demonstram preferência por territórios em mosaico, onde lavouras alternam-se com clareiras florestais e prados. Essa configuração, moldada pela atividade agrícola e pastagem, oferece simultaneamente refúgio e disponibilidade de alimento. O terceiro componente é biológico: a redução da população de lobos. Na hierarquia predatória local, o lobo atua como competidor direto, e seu declínio remove um freio populacional significativo para o chacal.

Implicações ecológicas e perfil da espécie

As condições mais favoráveis para a continuidade da expansão situam-se atualmente na Europa Ocidental e Meridional, com destaque para a França e a Espanha. Contudo, essa incursão em novos ecossistemas pode gerar desequilíbrios. No Península Ibérica, os especialistas alertam que a chegada de um novo predador eficaz pode pressionar populações de aves raras de habitats abertos, que historicamente não coexistiram com esse tipo de predação generalista.

Em relação à interação com o ser humano, o chacal-dourado é uma espécie de porte médio, com dimensões próximas às de um raposa, e mantém um comportamento de evitar o contato direto. Sua dieta é onívora e flexível, incluindo roedores pequenos, carniça e vegetais, como frutos maduros. É essa versatilidade trófica, combinada às mudanças no clima e na paisagem, que permite à espécie reconfigurar a distribuição biológica no continente, transitando de uma exotismo sul-europeu para uma presença estabelecida em latitudes médias.