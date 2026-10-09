DJ Dani Brasil é preso em São Paulo após matar homem em situação de rua

O produtor musical e DJ Daniel Santana de Jesus, conhecido como DJ Dani Brasil, foi preso em flagrante na manhã de sexta-feira, 9 de outubro de 2026, na zona sul de São Paulo, após atropelar, arrastar e causar a morte de um homem em situação de rua. O teste do bafômetro confirmou que o motorista dirigia embriagado, registrando 0,71 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Photo: https://danibrasil.com/ Daniel Santana de Jesus - бразильский диджей

O crime ocorreu no bairro de Santo Amaro e envolveu uma série de infrações graves.

Policiais militares flagraram o DJ conduzindo uma BMW na contramão pela Avenida Padre José Maria. Ele desobedeceu à ordem de parada das autoridades e iniciou uma fuga em alta velocidade.

Durante a tentativa de evasão, o veículo atingiu Carlos Alberto Minotti, de 57 anos, que estava na calçada da Rua Francisco Pitta Brito. A vítima ficou presa sob o automóvel e foi arrastada por mais de 400 metros.

O motorista arrombou o portão de um clube com o carro. Ele abandonou o veículo, tentou fugir a pé e pulou na piscina do estabelecimento para se esconder, local onde foi finalmente capturado e detido pela PM.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para a UPA Santo Amaro, mas não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. Daniel Santana de Jesus foi indiciado formalmente por homicídio, embriaguez ao volante, desobediência e fuga do local do acidente.

Veículos de imprensa que cobrem o caso, como o UOL, informaram que tentaram entrar em contato com a equipe do músico para identificar os advogados constituídos e obter uma declaração oficial, mas o espaço permanece aberto sem resposta até o momento. Como o caso ocorreu nesta sexta-feira (9 de outubro de 2026), a manifestação formal dos defensores deve constar inicialmente nos autos da audiência de custódia, que definirá se ele responderá ao processo preso ou em liberdade.

Além do silêncio da equipe jurídica, o próprio indiciado apagou ou teve sua conta oficial do Instagram (onde acumulava mais de 130 mil seguidores) desativada logo após a repercussão da prisão.