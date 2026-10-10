Hitler Mussolini vence eleições no Peru: quem é ele e por que as pessoas votaram nele

No Peru, um político com um nome incomum, Hitler Mussolini Simeón Flores, venceu a eleição para prefeito do pequeno distrito andino de Queropalca. De acordo com a Direção Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), o candidato do partido Ahora Nación recebeu 229 votos, ou 34,54%. Ele derrotou seu adversário mais próximo por apenas 25 votos. Os resultados finais ainda não foram divulgados.

Este não é um pseudônimo político. Hitler Mussolini é o nome verdadeiro do peruano de 45 anos, nascido em 6 de agosto de 1981. Segundo a mídia em espanhol, este é o nome que lhe foi dado por sua família. Não há evidências de que o político simpatize com o nazismo ou o fascismo italiano.

De acordo com o perfil oficial do candidato, Flores concluiu o ensino médio e não possui diploma universitário. Desde 2023, ele dirige a empresa de investimentos Grupo de Inversiones Simeon. Anteriormente, pertencia ao partido Fuerza Popular, do qual se desligou em 2025.

Queropalca está localizada na província montanhosa de Lauricocha, na região de Huánuco. Os eleitores locais estão mais preocupados com estradas, infraestrutura e serviços municipais do que com associações históricas ligadas ao nome do candidato.

A eleição foi extremamente acirrada: o segundo candidato recebeu 204 votos, enquanto o terceiro recebeu 187. No total, 707 pessoas votaram, das quais 663 votaram corretamente. No entanto, sem dados sobre o número total de eleitores registrados, é impossível determinar a taxa de comparecimento às urnas.

A plataforma eleitoral detalhada de Flores não consta nas publicações consultadas. Portanto, ainda não se sabe quais projetos específicos ele prometeu implementar ou como pretende financiar o desenvolvimento do distrito.

Curiosamente, não foram as promessas de campanha que trouxeram fama internacional ao novo político peruano, mas sim dois nomes que na Europa estão firmemente associados às ditaduras do século XX. Para os moradores de Keropalka, a julgar pelos resultados da votação, isso não se tornou um obstáculo na escolha do prefeito.